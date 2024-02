UŽIVO Čuli smo svih 12 pjesama, krenulo je glasanje za najboljih osam

Prva je večer glazbeno scenskog spektakla Dora 2024. u organizaciji HRT-a, a večeras nas očekuje 12 pjesama, od kojih 8 najboljih ide u završnicu u nedjelju 25. veljače. Dakle, za prestižnu statuu Dore i hrvatsku pjesmu koja će nas predstavljati na Eurosongu 2024. natjecat će se 16 pjesama u završnici Dore.

Večeras pjevaju: Noelle – “Baby, Baby”, Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin – “Vodu piti trizan biti”, Stefany – “Sretnih dana dat’ će Bog”, Misha – “One day”, Erna – “How do you love me”, Eugen – “Tišine”, Vinko – “Lying eyes”, Barbara Munjas – “Nepobjediva”, Let 3 – “Baba roga”, Lana Mandarić – “More”, Pavel – “Do mjeseca” i Saša Lozar – “Ne plačem zbog nje”.

Valja naglasiti kako o najboljima u polufinalnim večerima odlučuju isključivo gledatelji televotingom (SMS i pozivi), a u finalu će o najboljoj pjesmi odlučiti podjednako glasovi ocjenjivačkih sudova (žirija) i glasovi gledatelja. Hrvatsku pjesmu predstavnicu za Eurosong ove će godine birati četiri hrvatska žirija: iz HRT-ovih centara Zagreb, Split, Rijeka i Osijek, ali i četiri međunarodna žirija iz zemalja sudionica Euorvision Song Contesta 2024.: Italija, Njemačka, Ukrajina i Island. Svaki ocjenjivački sud imat će tri člana, a činit će ih glazbeni profesionalci, skladatelji, glazbeni kritičari, producenti itd..

HRT je za gledatelje pripremio i atraktivan show program. Tako će večeras nastupiti francuski predstavnik na ovogodišnjem Eurosongu - Slimane. Radi se o trenutno jednoj od najvećih zvijezda u Francuskoj koji je pobijedio u petoj sezoni francuske inačice showa “The Voice” i koji je prodao preko 2 milijuna primjeraka albuma, osvojio je pet puta nagradu NRJ Music Award i ostvario preko 2 milijarde streamova na digitalnim glazbenim servisima. Na Eurosong putuje s pjesmom “Mon amour” (Moja ljubav) , koju će na Dori imati prigode čuti hrvatska publika.

Voditelji prve polufinalne večeri su Maja Ciglenečki i iskusni Duško Ćurlić.

Scenografiju svih večeri potpisuje iskusni HRT-ov scenograf Igor Juras, dok se za režiju brine Ivan Miladinov. Rasvjeta je u rukama dizajnera svjetla Marka Foretića.

Tijek večeri:

Počela je prva polufinalna emisija glazbeno scenskog spektakla Dore 2024. godine u kojoj biramo 8 najboljih, od 12 pjesama. Voditelji Maja i Duško pozdravili su sve gledatelje i uveli ih u emisiju, a dodali su i da voditeljica Zlata Muck Sušec će sve pratiti na društvenim mrežama HRT-a s izvođačima.

Foto: Screenshot

Prva od natjecatelja na pozornicu je izašla Noelle s energičnom pjesmom "Baby, baby".

Odmah nakon nje svoju pjesmu "Vodu piti trizan biti" predstavili su duo Mario Battifiaca feat. Robert Ferlin.

Foto: Renato Branđolica za HRT

Treća je na pozornicu izašla Stefany koja je izvela svoju pjesmu "Sretnih dana dat' će Bog".

Foto: Renato Branđolica za HRT

Četvrti je bio misteriozni Misha koji je predstavio svoju pjesmu "One day".

Foto: Renato Branđolica za HRT

Poslije njega svoju je snažnu pjesmu pod nazivom "How do you love me" izvela Erna.

Foto: Renato Branđolica za HRT

Uslijedio je Eugen s pjesmom "Tišine", s kojom smo došli i do pola natjecatelja večeras.

Foto: Renato Branđolica za HRT

Sedmi večeras je zapjevao pobjednik "The Voice Hrvatska" Vinko Ćemeraš i svoju emotivnu pjesmu "Lying eyes".

Foto: Renato Branđolica za HRT

Barbara Munjas predstavila je svoju "Nepobjediva".

Foto: Renato Branđolica za HRT

Prošlogodišnji pobjednici Let 3 oduševili publiku svojom pjesmom 'Baba roga'. Mnoge su iznenadili jer su na pozornicu sa sobom poveli i Severinu koja je bila zvijezda večeri.

Foto: Renato Branđolica za HRT

Lana Mandarić iduća je predstavila svoju pjesmu "More".

Foto: Renato Branđolica za HRT

Grupa Pavel pretposljednja je nastupila večeras s pjesmom "Do mjeseca".

Foto: Renato Branđolica za HRT

Posljednji od izvođača koji se natječu večeras nastupio je Saša Lozar sa svojom pjesmom "Ne plačem zbog nje".

Foto: Renato Branđolica za HRT

Nakon posljednje pjesme voditelji su otvorili glasanje za večeras u kojemu gledatelji imaju prilike izabrati osam najboljih pjesama od ovih koje smo večeras čuli. Tih osam će potom sreću okušati u finalu u nedjelju.

VIDEO Eugen: 'Pjesma je posveta osobi koja više nije s nama'