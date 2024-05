Tina je otkrila hoće li ona i Tiago i nakon 'Braka na prvu' biti zajedno: Stvarno sam o njemu maštala

U sociološkom eksperimentu "Brak na prvu" Tina i Tiago su odlučili kako i nakon showa žele nastaviti svoj brak. „Kao da ostavljam dio sebe“, rekla je Tina dok je Tiago inzistirao da stavi vjenčani prsten. „Boji se da idem bez prstena da neće netko vidjeti da sam slobodna“, rekla je Tina. Tiago je pričao kako nije očekivao da će im biti tako dobro u eksperimentu, a kad su se rastajali, Tina nije mogla suspregnuti suze.

„Meni je to sve dramatično. Nije to meni: Ah, to su tri, četiri dana. Ja sam ipak daleko od njega“, rekla je Tina koja se vraćala u Kopar. Tina je kasnije prijateljici priznala da se zaljubila, ali da i dalje ne znaju što će na kraju napraviti jer se ona ne želi preseliti u Zagreb, gdje Tiago živi i radi. „Tražimo treću opciju“, rekla je Tina i otkrila kako se sada samo boji što će biti kada u potpunosti završi 'Brak na prvu'. „Ne bih željela izgubiti Tiaga jer je super dečko“, zaključila je.

U razgovoru za RTL sada je komentirala svoju odluku da ostane u Kopru i otkrila je zašto je donijela tu odluku. - Da bi razmislila o životu u Zagrebu muškarac bi mi trebao pružiti tu opciju, a dotad nije. U svom stanu ne ugošćujem nikoga i ovdje imam posložen lifestyle kojega sam oduvijek željela. Tako da smo o trećoj opciji pričali da je negdje uz more a da je u Hrvatskoj. - rekla je za RTL. Ispričala je i što joj je bila misao vodilja dok je pisala zavjete koje je pročitala Tiagu prije nego su napustili show.

- Vodilo me to koliko intenzivno i prekrasno iskustvo je to zaista bilo i da ne bih promijenila ništa! - rekla je Tina. Tiago nije bio siguran je li Tina zbilja zaljubljena u njega, a Tina je nakon povratka kući prijateljici priznala kako je zaljubljena u Tiaga, a sada je u intervju odgovorila na pitanje je li zaljubljena u Tiaga.

- Prema kraju eksperimenta, moji su se osjećaji pojačali i stvarno sam o njemu maštala, nedostajao mi je kad ga nije bilo i vidjela sam nas zajedno. Po tome bismo mogli reći da je zaljubljenost - rekla je Tina i odgovorila na pitanje smatra li da su ona i Tiago sada u vezi. - On je došao do tog zaključka prije nego ja. Meni treba malo duže vrijeme, da bih to shvatila, ali poslije zavjeta mi je bilo jasno, da ćemo pokušati biti zajedno i poslije showa.

