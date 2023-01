'Serija nije sladunjava nego veoma realistična i intimna. Smatramo da će je zato svi voljeti'

Njega javnost poznaje kao Mandaloriana iz Star Wars univerzuma te kao Javiera Peñu iz "Narcosa", ona je Angelica iz "Njegove mračne građe", oboje su prije toga slavu stekli u "Igri prijestolja", a sada zajedno – spašavaju svijet. Pedro Pascal i Bella Ramsey glavni su likovi dugo očekivane serije "The Last of Us" o kojoj smo s njima i razgovarali uoči današnje premijere prve od ukupno devet epizoda na HBO-u i platformi HBO Max. Pascal i Ramsey u ekskluzivnom razgovoru za Večernji list otkrivaju sve o novim ulogama, očekivanjima, ali i pikanterije iz serije koja je nastala prema slavnoj istoimenoj PlayStation igri u kojoj se radnja odvija 20 godina nakon što je moderna civilizacija uništena uslijed pandemije koja je većinu ljudi pretvorila u neku vrstu zombija.

– Iako se može učiniti da je radnja o priči koja je veoma slična drugim postapokaliptičnom pričama, ova serija je zapravo drugačija iz više razloga. Prvi je taj što su pandemiju u ovom slučaju uzrokovale gljivice, ne neki virus koji su dizajnirali ljudi ili neki drugi misteriozni razlog zbog koje se ljudi pretvaraju u zombije i napadaju jedni druge. Gljivice su nešto što postoji u prirodi i gljivične infekcije su stvarne te stoga nije toliko teško zamisliti scenarij u kojem se takva zaraza počinje puno lakše i brže širiti te postaje opasnija. To da je takav scenarij u teoriji moguć je veoma zastrašujući aspekt u ovoj seriji kao i činjenica da je zapravo to postapokaliptična serija koja ne govori o borbi ljudi protiv nečega, nego o vremenu kada su ljudi već izgubili, no zbog toga nije ništa manje zanimljiva već sasvim suprotno – kažu Pedro i Bella koji u seriji portretiraju Joela i Ellie. On je jedan od preživjelih te godinama živi u karanteni organiziranoj na području nekadašnjeg Bostona, a sada je dobio zadatak da prokrijumčari Ellie iz karantene i odvede je na zapad SAD-a jer bi upravo ona mogla biti ključna za spas ljudske rase. Riječ je o priči proslavljenoj u videoigri koju je razvio Naughty Dog, a objavio Sony Computer Entertainment. Izdana je za PlayStation 2013. godine, a redatelji su joj Bruce Straley i Neil Druckmann. Treba dodati kako pak scenarij i izvršnu produkciju serije potpisuju upravo Druckmann te Craig Mazin, tvorac HBO-ove hit televizijske miniserije Černobil. Ipak, serija nipošto nije namijenjena samo obožavateljima igre i nadnaravnog jer zapravo, kako kažu glumci, progovara o temeljnim ljudskim vrijednostima.

– Serija govori o ponovnom pronalasku nade i to je nešto s čime se svi možemo poistovjetiti. U nekoliko razgovora Ellie i Joel razgovaraju o tome ima li još nade za spas svijeta i ako nema, čemu uopće trud. Također, serija progovara o tome da svaka osoba ima svoje individualne motive koji ga tjeraju naprijed pa je tako za Joela to obitelj, a bavi se i problemom razvijanja odnosa među ljudima. Serija pritom nije sladunjava nego veoma realistična i intimna. Smatramo da će je zato voljeti svi, ne samo gejmeri – ističu glumci koje smo upitali i kako se ipak nose s očekivanjima fanova. Ekranizacije su, naime, uvijek pod povećalom, posebice kad se radi o knjigama, no zadnjih su nekoliko godina sve popularnije serije nastale na temelju video-igara poput, primjerice, poznatog Witchera.

– Imam dojam da su se fanovi video-igara još više investirali u ekranizacije. Kada čitaš knjigu, ti potpuno uđeš u taj svijet i vizualiziraš si ga u glavi, ali to je sve plod tvoje mašte te je u konačnici očekivano da ekranizacija izgleda drugačije. Ali u videoigri je točno određeno kako koji lik izgleda, svaka je scena definirana te je iskustvo potpuno imerzivno. Stoga sada fanovi ponovno očekuju vidjeti i proživjeti videoigru, samo na drukčiji način – kaže 19-godišnja glumica. A kako je njoj bilo pripremati se za ulogu prema liku iz videoigre?

– U isto vrijeme veoma neobično i veoma zanimljivo. Ali treba reći da je sama priča i povezanost likova u videoigri fenomenalna. Mnogi će vjerojatno imati predrasude prema priči koja je nastala na temelju igre za PlayStation, ali ona uistinu ima i dubinu i emocije. Tako da je jako korisno bilo imati igru kao referentnu točku i kao nit vodilju, iako smo dobili upute da je ne igramo i da je ne gledamo. Ja u tom trenutku nisam ni imala PlayStation tako da je uistinu nisam odigrala, ali moram sada priznati da sam gledala snimku cijele igre tako da sam se upoznala s radnjom i likovima. Također, znam da ju je i Pedro igrao… – kaže nam Bella, a na njezin se komentar odmah nadovezuje Pedro:

– Moram priznati da nisam ni čuo za igru prije nego što sam dobio ulogu. Ali kada sam dobio posao, odmah sam nabavio PlayStation i odlučio je igrati. Doduše, mog je nećaka jako frustriralo kako igram pa je on preuzeo joystick te sam potom ja njega gledao kako igra. I iako do tada nisam bio upoznat s igrom, odmah sam shvatio koliki je utjecaj ona posljednjih desetak godina imala na popularnu kulturu i svijet zabave. Prepoznao sam toliko elemenata koje sam znao viđati u drugim serijama i filmovima, a za koje nisam znao odakle potječu. Mislim da je riječ o naslovu koji je imao golem utjecaj i sada će sa serijom imati još veći – kaže Pedro Pascal koji također dodaje da mu je upoznavanje s materijalom pomoglo u pripremi za ulogu.

– Kao i slučaju čitanja knjige prije ekranizacije, i u ovom je slučaju veoma korisno dobiti uvid u nečiju tuđu interpretaciju, odnosno u originalno autorstvo. Scenarij koji su napisali Craig Mazin i Neil Druckmann oduševio me čim sam ga pročitao, ali mi je bilo isto tako jako korisno i važno doživjeti videoigru. To mi je pomoglo da posložim sve kockice na pravo mjesto – govori Pascal koji ističe kako mu se jako svidio lik Joela koji je glumio, i to prije svega zbog njegove kompleksnosti i zanimljivosti, a ističe da je prepoznao i neke sličnosti s popularnim Mandom iz Mandaloriana.

– Sličnost je to što su obojica u početku jednako čangrizavi i onda kroz seriju njihovu tešku narav polako omekšavaju drugi likovi i okolnosti. Najveća je razlika to što je jedan u dalekoj galaktici, a drugi živi u postapokaliptičnoj Americi. Okruženje ne može biti drukčije, ali smatram da su oba lika odlično napisana – kaže Pedro Pascal, dok Bella Ramsey također izražava oduševljenje svojim likom u seriji "The Last of Us".

– Mene je kod Ellie oduševilo to što, kada je se prvi put vidi, djeluje pomalo kao bezobrazno derište, no kada je se bolje upozna do izražaja dolazi to koliko je slojevita i jasno postaje da je ono na površini samo maska. Sviđa mi se svaki novi sloj nje koji upoznajemo jer se svaki otkriva u nekom ključnom trenutku i tako je gledatelji malo pomalo definiraju te se malo pomalo nadograđuje njezin odnos s Joelom. To mi je kod nje veoma zanimljivo, kao i činjenica da je zbog okoline u kojoj odrasta veoma zrela za svoje godine. Kao glumici mi je pak kuriozitet bio što jako puno psuje, na što nisam navikla. Kada se sada prebacim s britanskog na američki naglasak, počinjem nekontrolirano psovati zbog Ellie – prepričava Bella Ramsey kroz smijeh. Što se tiče samog iskustva snimanja, glumački dvojac ističe da im je posebno u sjećanju ostalo snimanje u Kanadi gdje je velika većina scena i realizirana. No "The Last of Us" je zapravo drugi put da Pedro Pascal i Bella Ramsey rade na istom setu. Oboje su se, naime, pojavili u legendarnoj "Igri prijestolja", doduše u različitim sezonama, no ističu kako im je činjenica da dijele iskustvo rada na tako velikom projektu pomoglo sada da se povežu.

– Iako nam se u "Igri prijestolja" putevi nisu prekrižili, mislim da je na nas oboje utjecala činjenica što dolazimo iz jednog tako velikog HBO-ova svijeta. Za mene je, uostalom, to bila prva serija tako da me obilježila kao glumicu – govori Bella Ramsey koja se u šestoj, sedmoj i osmoj sezoni "Igre prijestolja" proslavila kao Lady Mormont. A s njome se slaže i Pedro Pascal koji je u četvrtoj sezoni glumio Oberyna Martella.

– Meni "Igra prijestolja" nije bila prva uloga, ali je to bio prvi veći posao koji mi je donio veću vidljivost. Tako da je "Igra prijestolja" jako važna, posebice zato što sam bio veliki fan serije prije nego što sam dobio ulogu, a i nakon što je moj lik brutalno eliminiran. Stoga sam pratio seriju i dalje te sam, kao i ostali fanovi, bio potpuno oduševljen Bellinim likom tako da mi je bilo jako drago kada sam čuo da ćemo na ovom projektu raditi zajedno – kaže američki glumac čileanskog podrijetla. Dugo se zapravo, nakon najave serije "The Last of Us", čekalo da se otkrije tko će utjeloviti likove iz videoigre, a najviše je zanimanja potaknuo upravo lik Joela. Neka od nagađanja išla su u smjeru Gerarda Butlera, a spominjala su se i imena kao što su Nikolaj-Coster Waldau, Hugh Jackman, Karl Urban i Josh Brolin. Ipak, HBO je u veljači 2021.objavio da su odabrani Pedro Pascal i Bella Ramsey, a prema prvim reakcijama onih koji su seriju već gledali, riječ je odličnom odabiru. Što se pak tiče ostale glumačke ekipe, Gabriel Luna dobio je ulogu Joelova brata Tommyja, a u seriji se pojavljuju i Merle Dandridge, Nico Parker, Anna Torv, Murray Bartlett…