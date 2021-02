Od svog prijatelja Đorđa Balaševića oprostio se i glumac Rade Šerbedžija.

- Bio je taj moj Đorđe veliki umjetnik, jedan od najvećih i kroz umjetnost i kroz ljudskost, hrabrost i čovječnost. Treba mu podići spomenik. - izjavio je Šerbedžija za Novosti. Dodao je kako se u posljednje vrijeme nisu viđali, ali svaki njihov susret bio je poseban i svakog se Šerbedžija rado sjeća.

- Samo bi mi došao iza leđa i rekao ‘došao si, baćo’. Otpjevao je nekoliko pjesama, poljubio me i nestao. Bio je božanstven. Ne vjerujem da ga nema. Koje je to vrijeme došlo. Ta njegova poezija, ta muzika, ti molovi, koje je mogao otpjevati samo on. Nitko ga nije mogao oponašati, jer su te pjesme imale balaševićevski mol, toliko prepoznatljiv i samo njemu svojstven - kazao je glumac.