Sarajevski glumac emotivnim statusom dirnuo fanove: 'Živimo užas, ne može nitko reći da je ovo od Boga'

Sarajevski glumac, komičar i voditelj Dragan Marinković Maca na Facebooku je objavio fotografiju rode koju je usmrtila tuča i tako ukazao na jednu od užasnih posljedica nevremena koje je poharalu Hrvatsku, ali i susjedne zemlje.

- Bojim se da je veliki broj roda pobio led dok su štitile mlade u gnijezdu… Duša me boli… Molim sve koji imaju gnijezdo u blizini da provjere stanje i pomognu preživjelima, napisao je Maca pokraj fotografije koja je mnoge dirnula.

- Ne mogu vjerovati da ovakve elementarne nepogode nisu glavna vijest. To se pretrči samo, pao grad. A ljudi ostaju bez kuća, njive budu opustošene i niko ništa. Bave se banalnim stvarima, kazao je Maca za Avaz.

Istaknuo je da su ljudi kao i rode, na margini svega.

- Nitko da ti spomene, a ne da se neko sjeti to nadoknaditi. Nitko ništa, to je sada normalno. To je užas koji živimo. Katastrofa, ne može mi nitko reći da je ovo od Boga, rekao je Maca.

Inače, Marinković će je za medije nekoliko puta govorio o svojoj obitelji i tragediji koja je zadesila njega i njegovu partnericu koja je, inače, od njega mlađa više od 20 godina. Naime, Maca i njegova Jovana izgubili su trojke.

Velika fotogalerija s proslave rođendana Večernjeg lista: Brojni poznati uživali su na spektakularnom partyju

- Jovana zaslužuje imati djecu, nažalost, mi smo imali tu tešku situaciju, pa će dati Bog da nas dvoje postanemo roditelji. Htio bih 20 djece, nitko neće biti gladan. Moja najveća želja u životu je imati 11 djece, nogometni tim, živjeti u hacijendi. Nas 13 za stolom... Njoj je to bila prva trudnoća, bilo je jako loše. Tako je to, mnogi parovi to prolaze, tko zna čime nas truju - rekao je Marinković.

VEZANI ČLANCI:

Dodao je da se Jovana odlično slaže s njegovim sinovima, koji su sada veliki momci. Maca je svojevremeno progovorio i o svojim bivšim ljubavima s kojima ima djecu, te otkrio da je sa svima njima u dobrim odnosima.

- U civiliziranim smo odnosima, nema veze što nismo zajedno, imamo plod naše ljubavi. Desilo se, ja sam roditelj. A ako su nastale u pijanoj noći, to je moje dijete - zaključio je Maca.

Inače, Maca je vrlo popularan u cijeloj regiji, ponajviše zahvaljujući svojoj monodrami “Kakva ti je žena, to ti je život” s kojom je nekoliko puta gostovao u Zagrebu.

VIDEO: Goran Višnjić na predstavljanju Rimčevog robotaksija