Sandra Bagarić pokazala najnovije trenutke sa suprugom pa mu uputila lijepe želje

Ljubavna priča operne dive Sandre Bagarić (50) i glazbenika Darka Domitrovića (60) jedna je od najintrigantnijih i najljepših na domaćoj estradnoj sceni. Ovaj skladni par koristi svaku priliku za zajedničko pojavljivanje a, budući da dolaze iz iste branše, često ugodno spajaju s korisnim, odnosno poslovnim. Sandra je nedavno nastupila na Kanli kuli u Herceg Novom, a društvo joj je pravio upravo njezin suprug. U romantičnom ambijentu Starog Grada dvojac je proslavio i jedan poseban događaj kojeg je pjevačica ovjekovječila na društvenim mrežama.

Naime, Bagarić je na Instagramu objavila dvije nove fotografije na kojima u društvu Darka očekuje novi koncert. Supružnici su u prisnom izdanju spremno pozirali za selfije, a rođena Zeničanka sa zagrebačkom adresom kadrove je iskoristila kako bi svom dragom čestitala okrugli 60. rođendan. - Sretan ti rođendan, srećo moja - napisala je uz fotografije dok u pozadini svira poznati hit Fantoma 'Sretan rođendan'. Na slikama također možemo primjetiti Sandrin zaljubljen pogled upućen Domitroviću, koji je razvukao osmijeh od uha do uha.

Novi prizori zaljubljenih golupčića ponovno su izazvali pozitivne reakcije pratitelja glazbenice, kojih na Instagramu ima nekoliko tisuća. -"Sretan rođendan! Darko sve bolje izgleda", "Baš ste mi super par", "Sretan rođendan suprugu najbolje žene", "Sretan rođendan mladiću", "Pa sretan i da se nikada ne pomiješaju bijele i crne tipke,sreće, zdravlja i ove nemjerljivo velike tvoje ljubavi" - pisali su pratitelji u komentarima na objavu.

Inače, prije nešto više od tjedan dana Sandra i Darko proslavili su svoju 27. godišnjicu braka. Tim povodom Bagarić se oglasila putem profila na Instagramu, gdje često objavljuje događaje iz privatnog života. Sandra se u slavljeničkom videu pojavljuje u društvu Darka. Ona pjeva dok njezin suprug na klaviru svira pjesmu "Ja ljubim", a u opisu objave pjevačica je, uz predivnu ljubavnu čestitku, objasnila zašto su se odlučili baš za ovu numeru: "Ja ljubim, ova pjesma je priča moga života, moja životna filozofija… I ovom pjesmom mi slavimo na današnji dan godišnjicu našeg braka. Neka nam život i dalje bude pjesma… I da, sretan svima dan glazbe! Ljubite i budite ljubljeni", napisala je pjevačica i glumica.

Podsjetimo, ljubavna priča Sandre i Darka započela je gotovo filmski. Naime, Darko je bio Sandrin profesor i predavač za vrijeme studiranja na zagrebačkoj Glazbenoj akademiji, pri čemu se dogodila ljubav na prvi pogled. Ono što svi uvijek ističu jest i činjenica da je Sandra njega zaprosila.

- Bili smo na moru, žena kleknula s ručnikom i u kupaćim gaćicama, kleknula i zaprosila me nasred plaže! Pred našim kumovima Dinom i Lovrom Pogorelić, mi smo njima kumovi, oni su nama kumovi. Nitko to nije očekivao, ja najmanje! Nakon godinu i nešto zabavljanja! Nije mi dala priliku, možda bih ja to i učinio jednog dana! - otkrio je Dimitrović jednom prilikom. Odnos su 1997. godine okrunili vjenčanjem, a iz braka imaju dvojicu sinova, Lovru i Marka.

Bagarić se iz rodne Zenice za vrijeme rata s roditeljima preselila u Zagreb gdje je upisala akademiju, a tada nije znala da će je tamo, osim životnog poziva, dočekati i ljubav njezina života: – Došla sam u Zagreb 1992., ugledala čovjeka na Muzičkoj akademiji u sobi broj 13, volim broj 13, i rekla: "Ovom čovjeku ću roditi djecu", a ta djeca sad imaju 22 godine i 18, ostalo je povijest – ispričala je za In Magazin prošle godine.

