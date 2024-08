Poruka Vlatke Pokos skladatelju Pelaiću: Demonstrirao je ponašanje nedostojno ikog tko se želi nazvati muškarcem

Na društvenim mrežama ovog vikenda vodila se prepirka između voditeljice i pjevačice Vlatke Pokos i skladatelja Ernesta Pelaića. Sve je počelo tako što se Pokos osvrnula na Pelaićeve izjave kako je početkom 90-ih na Splitskom festivalu proveli nekoliko kasnih sati zajedno i da mu je povjerila kako odlazi iz Srebrnih krila u kojima je tada bila pjevačica. Pokos je u svojoj Instagram objavi negirala njegove tvrdnje i tražila je da joj se ispriča ili će cijela stvar završiti na sudu. Kasnije je Pelaić pak tražio ispriku od Pokos.

"Iako sam razmišljao hoću li se javiti na ružan i bespotreban tekst koji je objavila bivša pjevačica Vlatka Pokos na svom Instagramu, a koja se obrušila na mene povodom teksta koji je izašao ovih dana na portalu, i koji je prenesen sa moje Facebook stranice od 5. listopada 2022. godine. Razmišljajući došao sam do zaključka da moram odgovoriti. Nazvala me jako ružnim i pogrdnim imenima i kao takva zaslužuje javni odgovor i to kao blago rješenje u želji da je ne tužim", napisao je u svojoj objavi splitski skladatelj koju možete u cijelosti pročitati ovdje. Vlatka Pokos na ovu temu se oglasila opet na Instagramu.

"Znate li što je najkrhkija pojava na Balkanu? Povrijeđeni muški ego. Koji si dozvoljava onako usput, javno blatiti ženu, bilo koju, u ovom slučaju mene. Mene, koja nemam muza, ljubavnika, političkog zaštitnika niti moćnu obitelj. Mene se može onako usput proglasiti ženom s kojom se provode “kasni sati” u kojima se događaju intimne ispovijesti i tko zna što još... Moja reakcija bila je burna jer me nema tko braniti niti obraniti osim mene same! Obraniti od ljigavih, bijednih, pokvarenih insinuacija i laži koje uvijek ženu u priči nastoje prikazati lakom; narodski rečeno kurvom. Ernest Pelaić, u svojoj prvotnoj reakciji doslovno kaže “nisam spavao s Vlatkom Pokos”, dakle potpuno svjestan konotacija koje je njegova izjava izazvala u javnosti. Nakon toga slijedi patetična izjava o sretnom braku, djeci i unucima kao da to odrješuje bilo kakve odgovornosti od onoga što piše i izjavljuje", počela je u svojoj objavi i nastavila:

"Istovremeno, pitam se otkud potreba za spominjanjem Vlatke Pokos i povlačenjem drugih žena kroz blato, doduše anonimno; naime, Pelaić se imao potrebu pohvaliti da se intimno družio s mnogim poznatim pjevačicama ali, eto, ne i sa mnom. Pelaić je otišao i dalje, te me optužio da sam narušila njegov obiteljski mir, da sam konfuzna i željna medijske slave... Prepustit ću vama da procijenite to je u ovoj priči željan slave i tko se bavi prljavim insinuacijama. Ono što mogu ovim putem poručiti Pelaiću je da ćemo se svakako vidjeti na sudu jer je prevršio svaku mjeru pristojnosti i dobrog ukusa te demonstrirao ponašanje nedostojno ikog tko se želi nazvati muškarcem.

Problem Pelaića i sličnih je upravo taj što mogu govoriti direktno i iskreno bez ikakvih kostura u ormaru. Naime, NIKAD me nije taknuo niti jedan muškarac iz mog poslovnog okruženja niti na televiziji niti na estradi. Vjerujem da je to značajno smanjilo moje šanse za veliki uspjeh. Ali, ono što je bitno u cijelom ovom cirkusu jest da nitko nema pravo ovako govoriti niti o meni niti o bilo kojoj drugoj ženi! Jedina osoba koja ovdje nekome duguje ispriku ste Vi Pelaiću. A to ćete imati prilike učiniti na sudu", poručila je Pokos

