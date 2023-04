RTL-ovo emitiranje Liama Neesona spada u kategoriju “daj što daš”, bez previše smisla i kriterija

96 sati: U bijegu // RTL

Raznolikost je poželjna i definitivno nije poanta da svi programi prikazuju isti sadržaj, već da svatko može pronaći nešto za sebe. No ovog je blagdanskog vikenda, kada se ipak očekuje nešto “jači” obiteljski program, jedino Nova TV imala iole smislen sadržaj s nekakvim početkom i krajem. U subotu navečer, nakon domaće serije, prikazan je “Ben Hur”, jedan od klasika kojem se ne može prigovoriti previše ponavljanja, a potom i “Uskrsnuće” te “Pasija”. U redu, HRT i RTL su imali svoje showove, koji su dosta dobar zabavni odabir za subotnju večer, ali RTL-ovo emitiranje Liama Neesona koji po stoti put ima 96 sati da spasi kćer/ženu/sebe spada u kategoriju “daj što daš”, bez previše smisla i kriterija. Otprilike je u istom bezidejnom rangu “Šaptač konjima” koji je pušten na HRT-u. Baš zato što ima i onih koje ne zanimaju filmovi vjerske tematike, televizije bi se trebale potruditi prikazati više dobrog sadržaja, možda neku premijeru ili pomnije osmišljen program.

Foto: Promo

Posebni dodaci: Jednom kad znaš / HRT 3

Jako su dobro, pak, i to iz tjedna u tjedan, osmišljeni “Posebni dodaci”, HRT-ova emisija o filmu čiji je autor i voditelj Dean Šoša. Nije stoga ni prvi put da je ta emisija predmet ove kritike, ali treba je još jednom izdvojiti zbog prošlotjedne teme. Iako su, naime, uglavnom u fokusu igrani filmovi, ovaj je put napravljen manji zaokret te kao što je voditelj i sam naglasio, više se razgovaralo o stvarnom svijetu nego o fikciji. Gosti su bili Sanda Hržić, Zoran Skala i Darko Rundek, a predmet rasprave su bile klimatske promjene. Povod je, pak, bio odličan dokumentarni film iz 2020. godine “Jednom kad znaš” (Once you know/ Une fois que tu sais) autora Emmanuela Cappellina. Iako se u ovoj televizijskoj kritici uglavnom govori o programu ili je naglasak stavljen na domaću, a ne stranu produkciju i filmove općenito, za ovakve uratke treba napraviti iznimku i dati preporuku. Ovaj dokumentarac osvojio je niz nagrada u svijetu i definitivno s razlogom jer iz jedne sasvim drugačije, osobne perspektive mladog čovjeka govori o klimatskim promjenama. “Film nudi insajderski pogled na unutarnje patnje i nadanja”, riječi su samog redatelja koje možda i najbolje opisuju ovaj film koji bi u današnje vrijeme svatko trebao pogledati.

Foto: Promo

AHA! // HRT1

Što se domaće produkcije tiče, treba i ovdje dati pohvalu, i to znanstveno-putopisnoj seriji “AHA!” koja se od kraja ožujka prikazuje na Prvom programu HRT-a. Već je sama ideja, da glumac Ivan Đuričić putuje od jednog poznatog svjetskog sveučilišta do drugog te tamo upoznaje hrvatske znanstvenike, jako dobra, a prati je i jednako zanimljiva realizacija. U prvoj epizodi Đuričić je posjetio Dražena Preleca u Bostonu, a prošlog je tjedna vodio odličan razgovor s Nedjeljkom Žagar u Hamburgu.

Da Hrvatska ima mnogo uspješnih znanstvenika diljem svijeta širokoj je publici do pojave koronavirusa bilo poznato tek u teoriji i tek bi tu i tamo, potpuno sporadično i uglavnom kada bi se radilo o nekom značajnom uspjehu, o njima bio objavljen neki prilog. Tek su u vrijeme pandemije u neke od njih uperena svjetla reflektora, no opet iz sasvim drugih razloga, a zapravo bi baš na ovaj način - redovito i temeljito - publiku trebalo upoznavati s ovakvim pojedincima koji su to uistinu i zaslužili. Također, treba dodati da je u emisiji odlično postignut balans između razgovora o znanstvenim ambicijama i postignućima te ležernog razgovora. Bravo za autore!

Foto: Promo

Dnevnik // NOVA TV

Odličan razgovor s još jednom hrvatskim uspješnim znanstvenikom, Marinom Soljačićem s MIT-a, mogao se pogledati prošlog tjedna u Dnevniku Nove TV. Tijekom pandemije postalo je uobičajeno organizirati online razgovore i intervjue, pa čak i uživo u središnjim informativnim emisijama, a da je to praksa s kojom i sada treba nastaviti ukoliko sugovornik ne može fizički biti prisutan u studiju pokazuje ovaj intervju. Reporter Hrvoje Krešić razgovarao je sa Soljačićem o razvoju umjetne inteligencije, a treba dodati i da je bio jedan od boljih osvrta na fenomen “Chat GPT” koji se mogao poslušati u zadnje vrijeme u medijima.

Foto: Promo

