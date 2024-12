RTL-ova voditeljica, Damira Gregoret: 'U Rimu u strogom centru cijene su povoljnije nego ljeti na splitskoj Rivi'

"Vječni grad" ili Rim, zasigurno je jedan od najutjecajnijih na svijetu, predstavlja simbol povijesne važnosti i trajnog nasljeđa. Jedna od najistaknutijih RTL-ovih voditeljica i novinarki, Damira Gregoret, sa svojih šest prijateljica nedavno je posjetila talijansku prijestolnicu. Putovanja su joj razbibriga i bijeg od užarene svakodnevice, što je dovoljan razlog da, kako kaže, barem jednom godišnje sa svojom ženskom ekipom posjeti neku atraktivnu lokaciju.

- Putujemo svake godine, barem jednom, i to uvijek po istim pravilima. Tri kreću iz Splita jer ondje žive, nas četiri iz Zagreba. Avionske karte obavezno kupujemo puno ranije. Osim što su tako jeftinije, blokiraju odugovlačenje. Onda nema: 'Ne mogu, ne stignem, iskrsnulo je ovo ili ono.' Nema odustajanja! To su ti dani za nas i po tome se organiziramo. Ovaj put odlučile smo se da to bude Rim. Otišle smo u listopadu na pet dana i stvarno uživale u gotovo ljetnom vremenu - govori nam odmah na početku ugodnog razgovora Splićanka sa zagrebačkom adresom.

- O Rimu je toliko toga već rečeno. Jedan je od najljepših gradova svijeta, a povijest ne može biti bogatija, pa ni burnija. Sve se to osjeća na ulicama, pa me oduševljava ta užurbana modernost u kombinaciji s mediteranskom opuštenosti i povijesnim naslijeđem - opisuje Damira te u nastavku dodaje koje su sve atrakcije u milijunskom gradu posjetile.

- Dobra strana bila je što smo sve, što privatno što poslovno, već bile u Rimu, pa nismo bile opterećene s tim da sve moramo vidjeti, čekati u svakom redu, živcirati se ako nešto propustimo. No obišle smo od klasike: Pantheon, Koloseum, Fontanu di Trevi - doduše u ponedjeljak, kada se mijenja voda, pa je bila prazna - Španjolske stube, Giardino degli Aranci, Vatikan... Galerija Borghese i predivni vrtovi su nas oduševili, a sjajna je bila energija u živahnoj četvrti Trastevere - priča nam.

FOTO Pogledajte kako je izgledalo predivno putovanje u Rim voditeljice i novinarke Damire Gregoret

Inače, rimski Kolosej jedno je od sedam svjetskih čuda modernog svijeta i najveći amfiteatar ikad izgrađen. Mogao je primiti otprilike pedeset tisuća gledatelja i bio je mjesto gdje su se održavale gladijatorske borbe i druge javne predstave. Kao što je naša sugovornica spomenula Fontanu di Trevi, bacanje novčića u nju simbolizira želju za povratkom u Rim. Svakog dana turisti bace oko tri tisuće eura u fontanu, a taj novac se koristi za pomaganje potrebitima. Zanimljivo jest i to da je u srcu Rima smještena najmanja država na svijetu - Vatikan. To je duhovno i administrativno središte Katoličke crkve i dom pape. Španjolske stube su, pak, jedno od najpoznatijih okupljališta u Rimu i idealno mjesto za uživanje u arhitekturi i atmosferi grada. Njihovo ime dolazi od španjolske ambasade koja je nekad bila u blizini. Osim toga, lijepo je znati i da Rimljani obožavaju mačke, a one su slobodne lutati po povijesnim lokacijama, uključujući Kolosej i Forum Romanum. Zakon ih štiti jer su simbol sreće i mira.

Voditeljica središnjeg informativnog programa odgovorila nam je i na pitanje tko je najorganiziraniji na ovakvim zajedničkim putovanjima. - U poslu sam perfekcionist. Mislim da se spontanost u emisiji može razviti samo ako je priprema temeljito napravljena. Činjenice bez kompromisa osnovna su nit vodilja u djelovanju informativnog programa RTL-a. Na putovanjima, priznajem, zabušavam. U grupi sve one pišu, predlažu, rezerviraju, a ja uglavnom samo dođem. Znam iz prijašnjih iskustava da će one sve već istražiti i provjeriti. Prije su mi to zamjerale, a sad su prestale, pomirile su se s tim. Zato ne prigovaram "želim ovo ili ono", samo se prepustim i uživam u novim mjestima, hrani, piću, doživljaju... Baš volim putovati. To je, uz ulaganje u obrazovanje, najbolja investicija - ističe 38-godišnjakinja te dodaje:

- Svoje prijateljice poznajem doslovce cijeli život, a unatoč tome što je svaka od nas krenula nekim svojim smjerom i putevi su nam se razilazili, uspjele smo ostati jako povezane. To je veliko bogatstvo. Na putovanjima zato svi znamo kako ova druga "diše". Nema pretvaranja, glume, lažnih obzira, to je najveća vrijednost našeg odnosa - otkrila nam je voditeljica koja je ove godine bila nominirana za Večernjakovu ružu u kategoriji TV osobe godine, a svojim je radom obilježila 2023. godinu.

Kada je riječ o smještaju, odnosno gdje je dobro raspoložena ženska ekipa odsjela, Damira nam je otkrila: - Unajmile smo dva apartmana, jedan do drugoga, kod Piazza del Popolo. Lokacija je bila odlična jer smo u obilazak mogle pješke, ali ne bih ga preporučila čitateljima. Fotografije i ono što nas je dočekalo dvije su različite priče. Uz to, smještaj je generalno prilično skup tako da s tim treba računati ako nemate sreće da vam netko od prijatelja živi u Rimu - rekla je.

Naravno, ono što nikako nije moglo proći, a da nije degustirano, jest bogata talijanska gastronomska ponuda koju ona naprosto obožava. - Istina, talijansku kuhinju obožavam! Baš sve, ali na prvom mjestu su mi špageti. Zna se da je Italija dom tisućama vrsta tjestenina, a konobar nam je u jednom restoranu objašnjavao kako se oblici razlikuju od regije do regije. Degustirali smo ih nekoliko i ja sam i dalje uz špagete. U Rimu, Osteria il Matto je opuštena atmosfera, sjajna usluga i fina hrana po OK cijenama. Za pizzu, bez dvojbe, Mariuccia. Kao preporuka što ne - preskočila bih Antico Vinaio. Čekali smo u redu valjda pola sata za relativno obične sendviče, samo zato što su razvikani. A zapravo, ništa posebno - ispričala je novinarka koja Talijane opisuje kao temperamentne, pune energije, a ljubaznost ne bi navela baš kao prvu njihovu karakteristiku.

- Draže mi je da su Talijani autentični, a mana je što najčešće slabo govore engleski jezik - dodaje. - U Villa Borghese, najpoznatijem parku u Rimu, koji zovu i "zelena pluća grada", unajmile smo otvoreni, električni kombi za obilazak koji sam voziš. Park je velik i tako najbolje možete vidjeti sve dijelove. Kad je naša Vlatka tek krenula voziti, nas sedam putnika nije djelovalo obećavajuće, svi su nam se okolo smijali, pa je i nas uhvatio neki zarazni val smijanja, a na kraju su nam se u kombi ukrcavali i drugi turisti. Bilo je prilično nadrealno i super zabavno - prisjetila se i uzbudljive anegdote s ovog putovanja, a kao nedostatke Rima navela je:

- Objektivni nedostatak na koji smo računali je činjenica da su u tijeku brojni građevinski radovi jer se grad priprema za Svetu godinu 2025. Očekuje se dodatnih nekoliko milijuna gostiju - hodočasnika, pa se brojne znamenitosti obnavljaju i da, puno je skela po strogom centru, zbog čega nismo mogle, na primjer, posjetiti spomenik Oltar domovine jer je zatvoren - priznaje. S obzirom na vrtoglavi rast cijena kod nas, ali i u svijetu, Damira Gregoret ispričala nam je kako je nisu iznenadile one u Rimu. - Cijene su ondje zapravo vrlo slične, čak smo komentirale kako su u strogom centru i povoljnije nego ljeti na splitskoj Rivi. Doduše, nismo obilazile razvikane, "wannabe fancy" lokacije.

FOTO Damira Gregoret odabrala je haljinu za 30. Večernjakovu ružu!

"S obzirom na to da ste jedna od naših najpopularnijih voditeljica, vjerujem kako vas ljudi na aerodromima prepoznaju. Smeta li vam to i kako reagirate kada vam netko priđe?", glasilo je naše pitanje, a ona je potom odgovorila:

- Kada se baviš javnim poslom, to je tako, ne smeta mi, a i generalno volim razgovarati s ljudima. Čuti drugačije mišljenje, druge perspektive, pa i konstruktivne kritike. Često sam upravo u takvim spontanim razgovorima dobila i ideje o temama koje bismo mogli obraditi - otkrila nam je Damira, koja smatra kako je dosad posjetila "premalo" zemalja. - Dok sam radila isključivo terenski, često sam izvještavala iz inozemstva. Uz klasiku, većinu europskih zemalja, bila sam tako u Rusiji, Kini, Izraelu... Privatno sam bila u SAD-u i Indoneziji. Ima još puno toga što želim obići... Volim život u Hrvatskoj. Jedna je domovina. Premda, tatini korijeni su iz Italije, negdje kod Ancone. Nikad nismo točno ustanovili otkud, jer su njegovi preci davno iz Italije stigli u Split, ali stalno planiram istražiti taj dio obiteljskog stabla. Uz to, kćeri, što kroz šalu, što ozbiljno, svako malo bacim bubu u uho o tome kako bi bilo super studirati s druge strane Jadrana. Već se vidim u posjetima - kaže za kraj te otkriva koje će biti njezino sljedeće putovanje s prijateljicama: - Već smo dogovorile sljedeće putovanje u Madrid, dok smo još bile u Rimu. Veselim se!

