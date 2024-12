Nekadašnja najpopularnija HRT-ova voditeljica imala je zloćudnu bolest. Promijenila je karijeru i ljubi Španjolca

Mila Horvat, nekadašnje omiljeno lice Hrvatske radiotelevizije, svojom je karizmom i profesionalnošću godinama osvajala gledatelje diljem Hrvatske. Nakon gotovo desetljeća izbivanja s malih ekrana, mnogi se pitanju gdje je danas i čime se bavi ova talentirana voditeljica i novinarka. Diplomirala je novinarstvo na Sveučilištu u Zagrebu, a svoje prve korake u medijima napravila je još davne 2002. godine na HRT-u, gdje je postala prepoznatljivo lice jutarnjeg programa "Dobro jutro, Hrvatska". Tijekom godina izgradila je zavidnu karijeru vodeći brojne emisije, uključujući sportske programe poput Arene i Olimpa.

Međutim, prije otprilike devet godina Mila je odlučila napraviti značajan zaokret u karijeri. Danas je ona uspješna poduzetnica koja svoje bogato dvadesetogodišnje iskustvo u medijima i sportu koristi na potpuno nov i zanimljiv način. Ona se danas bavi sportskim menadžmentom, konzultantskim uslugama, odnosno freelancerica koja ima svoju tvrtku, a usluge daje na raspolaganje onima koji je žele angažirati za vanjsku suradnicu.

Kada je riječ o njezinu ljubavnom i privatnom životu, nekadašnja najpopularnija voditeljica sreću je pronašla uz partnera iz Španjolske, uspješnog poslovnog čovjeka. Iako je njihova veza stabilna i dugotrajna, Mila ne žuri s formaliziranjem odnosa kroz brak, vjerujući da najbolje stvari u životu dolaze prirodnim putem. - Nisam opterećena time. Kad si s nekim tko ti odgovara, što znači taj papir? Nisam opterećena temama kao što su brak i djeca. Samo je bitno naći nekoga tko je normalan, tko me razumije, tko me opušta, tko mi nije teret... Nekoga tko mi dopušta da dišem i da budem svoja, da smo individualci, a opet zajedno. To sam napokon i pronašla - kazala je prije dvije godine za Gloriju.

Jedan od najvećih izazova u životu s kojima se susrela bila je borba s karcinomom, o čemu je otvoreno govorila, želeći svojim primjerom ohrabriti druge koji se suočavaju sa sličnim iskušenjima. Nakon uspješnog oporavka, posvetila se zdravom načinu života i pronašla novu životnu ravnotežu. - Imala sam tri ozbiljne operacije godinu za godinom i još nekoliko manjih koje sam šutke odradila, a da za njih nisu znali ni moji najbliži. Nastojala sam barem njih poštedjeti - rekla je Horvat i nastavila: - Ne bih u detalje, to je sad iza mene. I previše se toga pisalo. Teški su to bili zahvati, teško razdoblje, postoperativne komplikacije s posljedicama koje ostaju trajno i s kojima naučiš živjeti. Ne žalim se. Kad je najteže, najjača sam i vojnički sve odrađujem. Najranjivija sam kad je riječ o ljudima koje volim. Srećom, prevladali smo i ružno razdoblje mamine bolesti. Sve je sad dobro, samo neka tako ostane. Sva ta iskustva očeliče čovjeka - kazala je za Story.

Danas Mila živi dinamičnim životom na relaciji između Hrvatske i inozemstva, što joj omogućuje optimalno balansiranje između poslovnih obveza i privatnog života. Iako više nije svakodnevno prisutna na televizijskim ekranima, nije potpuno zatvorila vrata povratku u novinarstvo, ostavljajući tu opciju otvorenom za budućnost.

