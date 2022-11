Rođak Jakova Kitarovića osvanuo u 'Večeri za 5', evo što kaže o suprugu bivše predsjednice

Ovotjedno izdanje RTL-ova kulinarskog showa 'Večera za 5 na selu' otvorila je Mišela Mustafić iz sela Zečevo Rogozničko s manje od 250 stanovnika. Osim mira i tišine, iz kuće uživaju u pogledu na more te otoke. Po zanimanju je mesarica, ali ova simpatična i vedra 51-godišnjakinja zaposlena je kao spremačica u školi i radnica u fast foodu. Jedini ovotjedni muški kandidat Zoran Mikulandra dolazi iz Šibenika, a iz razgovora se doznalo i da je Zoran zapravo rođak supruga nekadašnje predsjednice Republike, 54-godišnjeg Jakova Kitarovića.

"Jesmo rođaci, ali nemamo baš velikih kontakata. Jednom smo bili kod njihovih u Rijeci kada je on studirao", dodao je.

Na to se uključila Rahela i rekla kako mu ne treba Jakov jer je Zoran zvijezda sam po sebi, na što je Antonija dodala kako je gospodin Kitarović zapravo domaćica nakon čega je uslijedio smijeh. "To je dobra preporuka, dobri smo za žene. On je najbolji za po kući", rekao je Zoran koji je branio svoj daljnji rod.

Foto: RTL

U nastavku se 43-godišnji Zoran našalio i rekao kako imaju "dobru genetiku za kuću". Radojka je poručila Zoranu kako bi mu u Krapnju rekli da su papučari. "Kud ćeš ljepše? Lijepo u kući se ujutro probudiš i uživaš s djecom vani", rekao je Zoran koji je dodao kako malo jede, a puno radi.

Dodala je Radojka kako muški iz njezinog kraja nikada ne bi pomogli, a Zoran se složio da ima i takvih pripadnika muškog spola. "To je njima na čast, ali nema ništa ljepše nego biti s djecom", ponovio je Mikulandra.

Unatoč kreativnoj odjeći, Raheli nije promakla Zoranova zlatna narukvica na desnoj ruci. "Ja hoću tu narukvicu. Pogledaj kako je dobra. Bolje ima nego mi. Super je", kazala je te u šali poručila da će Zokiju uzeti narukvicu, ako joj on ne bude poklonio. naravno, Zoki je poručio kako neće dati svoj nakit.

Foto: RTL

VIDEO Kralj Charles zabranio kuharima da spremaju jedno od omiljenih jela Kate Middleton