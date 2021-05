Rijetko su pričali o svojoj vezi, ali su objasnili zašto se nikada nisu vječali: To je naša konačna odluka

Mnoge je iznenadila vijest da su Petar Grašo i Danijela Martinović odlučili prekinuti svoju vezu koja je trajala čak 24 godine. Pjevač i pjevačica još se nisu oglasili oko situacije, a njihovi obožavatelji još uvijek su uvjereni da je ovo samo prolazna oluja, a ne ljubavni brodolom, te da će se Petar i Danijela brzo pomiriti.

Naime, par je posljednji put zajedno viđen u ožujku 2020. godine u zagrebačkom kinu Cinestar na predstavljanju Danijelinog albuma “Neopisivo”. Tada ju je Petar zaljubljeno gledao iz prvog reda i pružio joj najveću podršku u nastajanju glazbene priče koju je tada predstavljala. Međutim, to nije bio slučaj mjesecima prije kada je u listopadu 2019. predstavljala knjigu “Šalabahter života - Neopisivo”. Na promociji, koju je vodila poznata voditeljica Karmela Vukov Colić, u poznatoj zagrebačkoj knjižari Danijeli su mnogi došli iskazati potporu, ali ne i Grašo koji je tada izostao s velikog događaja u karijeri 49-godišnje pjevačice.

Već se tada u estradnim krugovima počelo govoriti o ozbiljnijim problemima. No malo je tko mogao znati da će vrlo brzo prekinuti vezu.

Svoju su ljubavnu priču započeli prije više od dva desetljeća. Sve ovo vrijeme o njoj su rijetko progovarali, ali činjenica je da se uz nju ne veže niti jedan skandal. Vezu nikada nisu okrunili brakom, a više su puta istaknuli da svoju intimu drže za sebe. Grašo je kao član žirija u RTL-ovu showu “Zvijezde – ljetni hit” prije dvije godine otkrio kako je upoznao Danijelu. – Ispričat ću vam jednu kratku priču – započeo je tada nakon nastupa 43-godišnje profesorice informatike iz Zadra Anite Nikić koja je otpjevala Magazinovu pjesmu ‘Svileni’ u spomenutom showu. – Ovu je pjesmu napisao Tonči Huljić, otpjevala ju je Danijela… Ja sam 1995. na Dori bio autor pjesme ‘Boginja’ koju je otpjevao Oliver Dragojević. Mi smo bili drugi jer, naravno, na svakom festivalu za koji Tonči Huljić piše pjesmu, on bude prvi – objašnjavao je Petar i dodao kako je to izgledalo za vrijeme Dore.

– I tada je on bio prvi s Danijelom. Ja sam gledao taj njihov stol, nisam ih tada poznavao… Za stolom smo sjedili Zdenko Runjić, Oliver i ja, a ja sam gledao susjedni stol i mislio si: ‘Sad su ti neki Huljići pobijedili. Vidi ovu malu plavu koja pjeva ‘kiki-riki-miki-moj’. Meni tu ništa nije bilo jasno – opisao je Splićanin.

– Na kraju je ta ‘mala’ već 22 godine moja djevojka, a ovaj čovjek do mene je moj veliki prijatelj i jedan od najboljih autora mojih hitova. Život je ponekad tako duhovit! – otkrio je Petar. U intervjuu za Večernji list s početka ove godine ispričao je kako su Danijela i on proveli karantenu.

– Karantenu smo proveli u svojoj splitskoj kući u krugu obitelji. Bavili smo se sitnicama oko kuće i svim onim svakodnevnim stvarima koje nismo stizali zbog putovanja i odsutnosti proteklih godina – kazao je pa istaknuo odluku da svoju vezu drže dalje od medija. – Od samog početka odlučili smo da ćemo privatan život držati podalje od očiju javnosti. Vjerujem da je svakom normalnom čovjeku obitelj utočište i luka u koju ne puštaš ulazak baš svakom tko to naumi – pojasnio je tada splitski pjevač koji je jednom prilikom priznao da se strastveno vole, ail i svađaju.

– Mi se trudimo koliko god je moguće, mislim da tako treba biti. Kad zalupimo vrata u 20 sati i vratimo se s nekih naših radnih sati, trudimo se pričati o stvarima o kojima parovi pričaju, sve ono oko čega se normalni parovi slažu, ne slažu, svađaju, planiraju, sve to radimo i mi! Ne lete tanjuri, nema fizike, ali ima kemije! To je tako normalno, to je zdrava prepirka koja ponekad zna biti malo žustrija, ali to je potpuno u redu. Uvijek nakon toga budemo bolji i još bliskiji – kazao je Grašo u studenom 2019. godine, a s obzirom na to da nikada nisu stali pred oltar, to pitanje često je izazivalo znatiželju.

– Mislim da je to klišej, ladica u koju te nekako svi pokušavaju ugurati, teško mi je o tome govoriti, mi smo već godinama u vezi. Samo živimo svoju ljubav i želimo to držati dalje od medija i javnosti – rekla je Danijela Martinović prije nekoliko mjeseci, ali na to se osvrtala tijekom godina njihove veze. – Čim odjenem nešto bijelo, mediji to proglase vjenčanicom. Nekad me to živciralo, ali sada već znam od koga i što očekivati pa sam spremna kao GSS – kazala je svojedobno te dodala da je njihova odluka da neće ulaziti u bračne vode konačna. – Zapravo stvar vam je vrlo jednostavna, mi se nećemo vjenčati i to je naša konačna odluka. Sama pomisao na to izaziva mi klaustrofobiju, a sve ovo drugo je lijepo i slobodno. Ja sam uvijek voljela biti hrabra, drukčija, da se ne uklapam u standarde. Raduje me što sam sama sebi vjerna – jasno je rekla Danijela te se u jednom navratu našalila kako bi pobjegla iz stana da Grašo počne inzistirati da se vjenčaju. Otkrila je pritom i kako bi reagirala da zatekne Grašu s drugom u krevetu. – Rekla bih mu: ‘Pa, da vidim kakva nam je cura, je l’ nam zgodna?’ Jer u tom trenutku, to je naša cura – odgovorila je Danijela na koncertu u Areni održanom prije nekoliko godina. Grašo se našalio da je pozvao Danijelu da pjeva kako ne bi imao problema kod kuće. Često su pozivali prijatelje i uživali u zajedničkim šalama, a mnogi od njih nadaju se da ovo ipak nije kraj nego samo pauza.

VIDEO Petar Grašo i Danijela Martinović prekinuli nakon 24 godine veze