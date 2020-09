Riječanka Monika posvađala se u showu 'Zadruga' sa svojom djevojkom

Riječanka Monika Horvat natjecateljica je u reality showu "Zadruga" i sve je iznenadila kada je u ovom showu započela romansu s natjecateljicom Jovanom Tomić koju zovu Matora. Djevojke pred svima izmjenjuju nježnosti i ljube se, a Monikini obožavatelji na njezinom Instagram profilu pišu kako su u šoku i oko svega se oglasila i Monikina sestra.

- Vidim na njenom pogledu da se nešto opasno događa, ali ovo što joj oni rade nije moja seka koju jako dobro poznajem. Mislim da joj je treba zamjerati i istina će izaći na vidjelo. Ljudi mi pišu da je trebam izvući od tamo, ali ona ima 28 godina i znala je otprilike u što se upušta i obitelj je bila zgrožena ali uvijek smo bili uz nju. - rekla je. Nakon što su danima bile u idiličnim odnosima Monika i Jovana su se posvađale i to zbog Jovanine bivše djevojke Sanje Stanković. - Ne treba mi ovo! Da ja budem nečiji fan pa mi ti još govoriš da priznam kako je znam. Ja nisam iz ovog svijeta - počela je Monika svađa i zamjerila svojoj djevojci što je nije zaštitila. Na to joj je Jovana odgovorila kako je stala na njenu stranu i zaštitila ju iako su je drugi upozoravali da to ne treba raditi.

- Ti šutiš djevojko, nećeš štiti sama sebe, a ja ustajem, branim i tebe i sebe i naš odnos, a ti šutiš za stolom, i poslije ja ne valjam. Zašto si onda ušla sa mnom u vezu? Da bi me šutnula poslije četiri dana, da se zaljubim, da mi napraviš pakao ovdje, je l' to? Je l' to želiš? - vikala je Jovana i rekla je zašto joj samo ne kaže da želi prekinuti s njom. Nešto kasnije kamere su ih snimile kako opet razmjenjuju nježnosti i očito je da su se pomirile.