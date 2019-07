Ribafishova avantura života: 'Odaziv djece premašio je sva moja očekivanja'

Novinar i bloger Domagoj Jakopović Ribafish proteklog je vikenda krenuo u avanturu života u kojoj tijekom tri godine namjerava preplivati udaljenosti između 50 naseljenih hrvatskih otoka. Riječ je o svojevrsnom emotivnom putovanju u spomen na njegova pokojnog sina Roka, s kojim je namjeravao posjetiti sve otoke. Novinaru plivanje nije problem budući da je 2001. i 2002. bio prvak Hrvatske u daljinskom plivanju. Ribafish će na svakom otoku zabosti zastavicu i provesti sat vremena u igri i razgovoru, a svi će na poklon dobiti i njegovu knjigu Rokotok.

– Projekt Rokotok zamišljen je tek prije četiri mjeseca, ja sam se nadao da će na prva tri otoka doći sve skupa 10 klinaca, a mi smo već prošli brojku od stotinu djece s roditeljima. Totalno sam oduševljen i presretan. Rađa se jedna velika stvar. Imamo sreću što surađujemo s divnim ljudima koji organiziraju dočeke na otocima. Klinci su divni, sve slušaju, a najviše vole kad na kraju kažem: “A sad idemo u potragu za blagom”. Svi su za sada našli blago i s našeg druženja otišli puni dojmova – kazao nam je Ribafish kojeg smo uhvatili nakon što je u ponedjeljak s Lopuda doplivao na Šipan. Za udaljenost od 2850 metara trebalo mu je sat i pol, baš kao i dan prije za udaljenost od Koločepa do Lopuda. Avantura je počela u subotu kada je s dubrovačke plaže Lapad za dva sata preplivao udaljenost od 4500 metara. Uz njega je plivala i grupica Dubrovčana, među kojima i naš proslavljeni vaterpolist Miho Bošković. Neki su prijatelji Ribafisha zezali da je točniji od Jadrolinijina reda plovidbe.

– Apsolutno je sve savršeno, čak i bolje. Pomaže mi i posada na brodu koji me prati te prijatelji u Zagrebu koji isto rade golem dio posla za Rokotok. Jedino nam je slatka briga što smo ostali bez poklona za klince pa ih moramo donijeti. Hvala svima koji su ikad sudjelovali u projektu Rokotok i koji će podržati naše daljnje etape – kaže Ribafish.

Pred Rokotokom je danas prva teža etapa, 8500 metara dug put od Šipana do Mljeta.

– Mislim da neće biti problema, pogotovo jer je odlično raspoloženje. Živim za ovaj projekt i sve mi to daje dodatnu snagu. Bilježim se sa štovanjem za sve buduće masaže ramena, koje me malo muči, no ne toliko da bih se zabrinuo. Samo da me zdravlje posluži, baš kao i vrijeme – kaže Ribafish koji i dalje očekuje podršku djece i odraslih.

– Ponavljam, nisam očekivao da će nas podržati ovoliko ljudi. Na svakom otoku dođe desetak roditelja i 30-ak klinaca i svi imaju svoju svrhu, svi se vesele i zadovoljni su poklonima. Ono što nam je bio plan i u čemu smo uspjeli jest da ti klinci barem sat vremena ostave mobitele i igrice i provode vrijeme u druženju i prirodi. Svijet se počinje okretati malim stvarima. Ne mislim da ću sasvim mijenjati svijet, no mislim da je ovo dobra priča – kazao nam je Ribafish.

Nakon što danas dopliva na Mljet, Ribafishu slijedi dan odmora u srijedu, a u četvrtak i najdulja etapa u ovoj prvoj fazi, od Mljeta do Korčule. Za udaljenost od 17.100 metara trebat će mu punih 10 sati! Nakon toga slijede Lastovo, Prežba, Šćedro, Hvar, Vis, Veliki Budikovac, Biševo, Brač, Šolta, Drvenik Veli, Drvenik Mali te Čiovo, na koji bi trebao doplivati u utorak 30. srpnja. Idućeg ljeta u planu su otoci srednjeg Jadrana, dok će 2021. Ribafish plivati oko otoka sjevernog Jadrana.