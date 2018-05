Repertoar Pink Floyda izvodit će posljednji put

Njegova svjetska turneja simboličnog naziva Us + Them 6. svibnja 2018. u Arenu Zagreb donosi jedinstveno koncertno iskustvo i snažnu poruku o zajedništvu i jednakosti svih ljudi.

Slavi misao o tome da nacionalizam ne bi trebao biti uspostavljen na temelju “nas i njih”, već na temelju kolektivističkog mentalnog sklopa “mi.” Na koncertu u Zagrebu Roger Waters će pjevati pregršt dobro poznatih, uvijek aktualnih hitova iz njegovih slavnih dana s Pink Floydom, ali i velike uspješnice njegove solo-karijere. Rečeno je kako je ova turneja, produkcije u vrijednosti od čak 4 milijuna dolara, posljednja na kojoj će izvoditi repertoar Floyda.



Waters, Mason i Wright s još nekoliko kolega prvi put su svirali skupa 1963. pod imenima Sigma 6 i Meggadeaths, gdje Waters svira ritam-gitaru, Mason bubnjeve, a Wright klavijature. Nakon što se Metcalfe i Noble odvajaju od ostatka kako bi osnovali vlastitu grupu, trojcu u usponu pridružuju se Barrett i gitarist Bob Klose. Waters prelazi na bas-gitaru, a skupina ponovno mijenja ime u Abdabs ili Screaming Abdabs. Tijekom 1964. koriste nazive Leonard’s Lodgers, Spectrum Five i naposljetku Tea Set (engl. set za čaj) u spomen toga što su dugo vježbali u podrumu čajdžinice Regent Street politehničkog veleučilišta. Pred kraj 1965. godine Tea Set počinje nastupati pod imenom Pink Floyd Sound, potom Pink Floyd Blues i onda se početkom 1966. ustaljuje deseto po redu, danas poznato ime Pink Floyd.



Barrettov odlazak iz benda ’68. označuje početak Pink Floyda kakav danas znamo, vođenog kreativnom vizijom Rogera Watersa. Osim što je preuzeo kormilo umjetničkog smjera grupe, Waters je uskoro postao i njihov glavni tekstopisac, a ostao je dominantna figura sve do svog odlaska 1985. Napisao je stihove za pet albuma, počevši od The Dark Side of the Moon (1973.) i završno s albumom The Final Cut (1983.), koji je značio finalni rez njegove suradnje s ostatkom floydovaca.

Svaki njegov studio album od The Dark Side of the Moon bio je konceptualni, a upravo je taj album u cijelosti Watersovo autorsko djelo i jedan od najvažnijih komercijalnih rock albuma ikada. Proveo je 736 tjedana na Billboard 200 listi, a prodan je u više od 40 milijuna primjeraka diljem svijeta. Sve do 2005. godine nastavilo se prodavati više od 8000 primjeraka svakog tjedna.

Watersovo vrelo ideja za takve albume; The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals i The Wall, polučivalo je osvrtima na važne društvene teme, s čestim aluzijama na posljedice rata, koji je i njemu samome uzeo oca. Posljednja suradnja Waters – Gilmour – Mason, za album The Final Cut objavljena je uz komentar: “Rekvijem za poslijeratni san Rogera Watersa, koju izvodi Pink Floyd”.