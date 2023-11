Rene Krasnić Velicki: Odrastala sam u zlatarskoj obitelji u kojoj je nakit bio i posao i život

Kada je stigla vijest da je jedna od najutjecajnijih svjetskih modnih influencerica, Leonie Hanne iz Njemačke, na Tjednu mode u Parizu, na revijama Hermèsa i Elie Saaba, sjedila u prvim redovima, dok su na njenim ušima blistale srebrne Drop naušnice našeg domaćeg brenda Karat Jewelry, postalo je jasno da Povijest iz ormara mora "dobaciti" do Osijeka. Tamo, naime živi i radi Rene Krasnić Velicki, dizajnerica nakita koja stoji iza ovog uspješnog brenda. Razgovor smo stoga i počeli molbom da se predstavi čitateljima Večernjeg lista, ali tako da opiše jedan svoj radni dan, objasni kako to izgleda u stvarnosti, u radionici, izvan glamuroznih fotografija nakita?

- Ovo pitanje skida sav glamur iz priče, jer moj radni dan počinje buđenjem u šest sati. Cijedim sok (celer, jabuka, đumbir), pregledavam društvene mreže, pijem sok, dogovaram. Kava, šminka, odjeća... budim sina. Spremam mu doručak, vozim u školu i u zlatarnici sam od osam ujutro. Nemam "fancy" ured, tek ćošak unutar zlatarnice, taman toliki da u njega stane radni stol, laptop i printer. Meni je najvažnije da sam u zlatarnici, da svaki dan iz prve ruke čujem kako diše tržište, što ljudi kažu na moj dizajn, kako naušnice stoje na različitim oblicima glava. I klijenti vole da sam ja tamo, a i ja volim čuti za što cure i dečki trebaju nakit, vidjeti i osjetiti ljude koji će ga nositi. Iz Karata odlazim u 16 sati, jer mi je sin školarac pa se jako trudim raditi samo osam sati, ali ostajem dostupna, često se vraćam na zatvaranje u 19 sati. Prije spavanja uvijek imam neke ideje koje se roje... Pitanje je staje li rad kada jednom konačno zaspim - priča Rene uz šarmantan osmijeh.

VEZANI ČLANCI

Dok priča o mladosti, taj osmijeh postaje još širi. Priča kako je bila vrlo razigrana, vragolasta i znatiželjna curica. Voljela je crtati, penjati se na drveće... a najviše kreativnosti vidjelo se na njenim barbikama i njoj samoj. Imala je pet godina kada je odlučila da je velika cura koja će sama birati svoju odjeću, pa je tako danima hodala u maminim zlatnim topovima koje je s nekim trakama u struku pretvorila u haljine. Zlato joj je očito bilo suđeno. Temperament je obilježio i njeno školovanje:

- Bila sam najdruštvenija štreberica koja je ikad postojala, ganjala prosjek 5.0 i svaki tulum. Ako ih nije bilo, ja sam ih organizirala. Ista sam bila i kao studentica na zagrebačkom Ekonomskom fakultetu gdje sam studirala makroekonomiju. Koliko sam voljela dobiti 5 iz kolokvija, toliko sam voljela subotom biti vani do 5. Nakon Zagreba školovanje me odvelo u London gdje sam magistrirala Međunarodni management na Kings Collegu. Karakter je i u inozemstvu ostao isti - priča Rene.

Kao glavne "krivce" za ljubav prema nakitu označava žene iz obitelji; prvenstveno mamu, ali i baku, tetu, ujnu… Sve su bile, priča, prekrasno nakićene, odjevene... Kaže kako su obiteljski ručkovi nalikovali modnim editorijalima.

- Odrastala sam u zlatarskoj obitelji u kojoj je nakit bio i posao i život. Mama je još u ranim 90-im kupovala Vogue i bez lažne skromnosti izgledala je uvijek bolje od cura na reklamama, saint-laurentovski tip žene, business glamorous. Estetika kojem ste okruženi dok odrastate gradi i vaš osobni stil, određeni način odijevanja i ponašanja bude utkan u vas. Nije čudno što se ja i sama najbolje osjećam kad se sredim i cijeli taj proces shvaćam kao kreiranje, ali i kao igru, zabavu, ekspresiju svog stila i estetskih preferencija - priča Rene.

To da će dizajn nakita biti njen poziv shvatila je u Barclays Capitalu u Londonu gdje je radila na tržištu europskih dionica. To je bilo njeno buđenje. Shvatila je da je sve svoje ostavila u Hrvatskoj i danas je presretna zbog odluke da se vrati kući, u Karat. O svojim počecima priča:

- Ništa mi nije bilo teško. Dolazim iz obitelji gdje se uvijek jako puno radilo. Priroda posla, brendiranje i dizajniranje je potpuno novi posao i novi pravac o kojem sam u startu samo ponešto znala, ali imala sam viziju i snažnu intuiciju o važnosti vizualnog identiteta, iskustva kupnje, ideju kome se obraćam i gdje vidim Karat u budućnosti. Čitala sam puno. Sve odluke koje sam donosila bile su za taj budući Karat koji želim stvoriti. Jako je važno slušati sebe i ne odustajati - ističe Rene. Govori kako svaku novu kolekciju razvija dosta dugo, proces od prve ideje do završetka svih prototipa traje i do pola godine. Najbrže dolaze ideje, kada se one sistematiziraju, slijedi crtanje, pa sastanci, izrada prototipa, snimanja...

Foto: ARHIVA KARAT

- Sve ideje nacrtam na papir te na prvom sastanku u radioni biramo što ide u kolekciju, a što otpada. Na drugom sastanku određujem točne dimenzije i kako će se koji artikl proizvoditi. Nakon toga kreće ručna izradu prototipa. Ponekad prototip iz prve ispadne savršen, ponekad ga radimo deset puta dok ga ne dotjeramo do savršenstva. Kad sve prototipe završimo, radimo kampanju i onda je objavljujemo - govori Rene.

Na pitanje o izvorima inspiracije kaže kako je na počecima to često bila neka osoba, osmijeh, ali za posljednju kolekciju su joj za inspiraciju poslužila sjećanja, vizure i linije u kojima je viđala žene oko sebe u vrijeme odrastanja. Za sebe kaže da obožava nakit i nosi sve, a tvrdi kako ju najbolje opisuje rečenica: "Ja ne nosim ništa od decentnog nakita!". Objašnjava kako se oblači jednostavno i uvijek odjevnu kombinaciju začini nakitom. Ima i naslijeđeni komad nakita koji nosi samo u posebnim prigodama, a u svakodnevnom životu ništa joj nije draže od Karatovih kolekcija.

Njen omiljeni metal je srebro (u pozlaćenoj varijanti), za koje kaže da ima i zdravstvene benefite, jer je snažan antioksidans, a voli srebro i zbog cjenovne prihvatljivosti u odnosu na zlato. Od dragog kamenja izdvaja dijamant, smaragd, ametist i morganit. Razgovaramo i o činjenici da je nakit u životima mnogih od nas i važna uspomena, na trenutke, ljude..., a ona priča:

- Uvijek mislim na to, jer svi mi često nakit biramo za obilježavanje najvažnijih uspomena u životu. Žene se nakon važnih ostvarenih ciljeva vole nagraditi nakitom, a zbog toga mi u Karatu dajemo sve od sebe kako bi naš svaki komad bio tehnološki i proizvodno najbolji moguć i kako bi ljudima trajao cijeli život. Ako se slučajno nakitu nešto dogodi, uvijek smo tu da ga vratimo u prvobitno stanje.

Na pitanje koliko je bilo teško razviti tako veliki posao u Osijeku i razmišlja li o preseljenju u Zagreb, odgovara:

- Ne bih rekla da je bilo teško, samo je proces brendiranja tekao sporije nego što bi to bilo da smo krenuli iz Zagreba. No poslovni ciljevi se mogu ostvariti iz bilo kojeg mjesta na svijetu, samo je važno da se nikad ne odustane. Zato i nismo razmišljali o preseljenju u Zagreb. Ali razmišljamo o širenju u Zagreb. Nama je Osijek važna lokacija, kako emotivno tako i financijski. Na osječkom tržištu smo dugo prisutni, ovdje smo tržišni lideri. Zagreb nam je velika želja i logičan sljedeći korak. Prošle i ove godine uložili smo značajne resurse u online projekte, među kojima je Zalando, pa je zato Zagreb još malo na čekanju. Nadam se da čekanje neće dugo trajati, jer jako volim Zagreb i veselim se biti tamo češće radi posla.

Za kraj razgovora Rene je dala i savjet što bi svaka žena trebala imati u svojoj kutijici dragocjenosti:

- Po meni je to vlastiti "go to" set nakita s kojim se žena, kada ga nosi, osjeća kao "poboljšana" verzija sebe same. Naušnice, ogrlica, lančić i privjesak, narukvica i prsten. Kada to imate u kutijici za nakit, dovoljno je odjenuti običnu bijelu majicu, jeans i blejzer. Kada se na to stavi pravi nakit, žena je sređena. I zato je bolje investirati 500-700 eura na set pozlaćenog srebra koje se cijeli život može popravljati, obnavljati i pozlaćivati nego u još haljina, hlača, bižuterije.

A sljedeće kolekcija? - Ne smijem vam ništa otkriti, ali bit će genijalna. Veselimo se i čekamo je. I u Osijeku, na webu i u Zagrebu.

"Intuitivno i sudbinski! Tako sam pronašla Ivanu Mišerić koja je naša muza i naš zaštitni znak", priča Rene. Otkriva kako je do suradnje s Ivanom došlo tako što ju je ona godinama slušala na Otvorenom radiju, imala izgrađeno mišljenje o njoj kao o rijetko dobroj, pametnoj i sposobnoj ženi. Našla je način da dođe u kontakt s Ivanom koja je nakon prvog razgovora rekla: "Dolazim sljedeći vikend u Osijek."

- To vam je bilo prije 5 godina, a od tada smo sve bitno u životu prošle skupa, velika smo si podrška i oslonac. Sva druga poznata lica s kojima je Karat radio i radi, poput primjerice Vlahe Arbulića koji je snimio sjajni editorial za kolekciju muškog nakita, izabrana su po istom principu: dijelimo zajedničke vrijednosti, obostranu ljubav prema nakitu, kao i sličnu estetiku. Ponekad mi se čini da mi prirodno gravitiramo jedni prema drugima, nekima sam s ponudom za suradnju pristupila ja, a neki su pristupili meni. Rekla bih da je Karat baš sretan brand jer te cure i dečki s kojima mi radimo, to su sve toliko fenomenalna bića - iznutra i izvana - sposobna, zabavna, duhovita, pametna... ma nemam riječi da ih dobro opišem. I zato mi je velika želja da svi zajedno napravimo video, jer takva ekipa, kada se okupi na jednom mjestu, doista može sve - priča Rene te tako zapravo odaje predanost s kojom radi na svakom komadu nakita Karat Jewelryja.

A to je predanost koja uz vrsni dizajn i vrhunsku izradu ovom brendu donosi sve više modnih poklonika, ali i vjernih obožavatelja njenog rada.

VIDEO Shrvana obitelj i kolege iz 'Prijatelja' oprostili su se od Matthewa Perryja