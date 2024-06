Filip iz 'Braka na prvu' nedavno je ozlijedio oko i bio je na šivanju i unatoč tome osvojio je naslov prvaka

Gledatelji su Filipa Belića upoznali u RTL-ovom showu "Brak na prvu" i u ovom sociološkom eksperimentu stručnjaci su ga spojili s Tamarom Razum i njih dvoje su se u showu vjenčali. - Ona voli i društvo i sve, a ja sam tip koji više voli biti solo, ali bilo mi je super s njom i ne bih je mijenjao ni za što - rekao je Filip nedavno u samoj završnici showa.

Filip se nakon snimanja showa vratio svojim obavezama, a jedna od tih obaveza su i igranje za nogometni klub Dubrava s kojom je ove subote, piše Prigorski.hr, Filip osvojio naslov prvaka Prve županijske nogometne lige istok. – Brada i ja smo prošle sezone bili suparnici, ja sam igrao u Kloštru, a on u Dubravi. Imali smo dosta okršaja i kad sam došao tu prihvatio me i rekao sam mu da ćemo ove godine uzeti prvenstvo. On nije bio optimističan, ali ispalo je pobjednički. Dali smo sve od sebe, a mogli smo prvenstvo završiti tri – četiri kola prije, ali ovako je slađe – rekao je za Filip nakon pobjede za Prigorski.hr.

GALERIJA Sjećate li ga se? Bio je u braku s nestalom Marijanom iz Big Brothera, a nakon toga promijenio je identitet

VEZANI ČLANCI

Ovaj uspjeh Filip je ostvario samo tjedan dana nakon što je na društvenim mrežama objavio fotografiju na kojoj je ima povez na oku i glavi, a razlog tome je bila ozljeda koju je zadobio dok je igrao utakmicu.

- Imao sam u nedjelju najbitniju utakmicu nogometnog prvenstva sa svojim klubom NK Dubrava, u kojoj je ovisila titula prvenstva. Odigrali smo borbeno, srčano i muški, točno onoliko koliko je trebalo za naslov prvaka. Imao sam klizeći start i u tom mi se duelu protivnički igrač zaletio koljenom u oko. Unatoč velikoj boli, nastavio sam igrati. Bio sam sav krvav. Otvorio mi se kapak oka i išao sam na šivanje. Imam pet šavova, no vrijedilo je zbog titule, rekao je Filip prije tjedan dana za RTL.hr. Dodao je kako ga je i Tamara odmah nazvala i bila je zabrinuta dok joj nije rekao kako je sve ok. Iako je trebao mirovati nekoliko dana, Filip to nije učinio.

- Trebao bih mirovati nekoliko dana. Uzet ću si jedan dan odmora od treninga i onda se vratiti u svoju rutinu - rekao je.

VIDEO Leona Paraminski o ljubavnoj sceni sa ženom: 'Bilo nam je lijepo raditi skupa'