Redatelj 'Nestalih' o ratnim stradanjima i Lokasu: 'Sve je radio srcem, ponekad i na vlastitu štetu'

Serija “Nestali” iz tjedna u tjedan oduševljava domaću publiku. Intrigantna priča o šestorici vojnika koji su desetak dana uoči Oluje ostali iza neprijateljskih linija napisana je prema scenariju Joška Lokasa dok se u ulozi redatelja našao redatelj novije generacije Kristijan Milić.

Njegovo ime široj je publici poznato po ratnim filmovima “Živi i mrtvi” te “Broj 55” koji su na filmskom festivalu u Puli nagrađeni s osam Zlatnih arena. Uspjeh serije “Nestali” bio nam je povod za razgovor s Milićem koji nam je otkrio kako je bilo surađivati s Lokasom, zbog čega se filmovi ratne tematike rijetko snimaju u Hrvatskoj, a progovorio je i o svojim ratnim iskustvima.

Foto: Robert Anic/Pixsell

Serija “Nestali”, sudeći prema komentarima nakon prvih dviju epizoda, pravo je osvježenje za gledatelje. Jeste li očekivali takve reakcije publike?

Uglavnom se pripremam za loše reakcije, tako da me dobre uvijek ugodno iznenade.

Seriju su već nakon prve epizode pohvalili i brojni domaći redatelji među kojima su i vaši profesori Zrinko Ogresta i Branko Ivanda. Koliko vam znače njihovi komentari i pohvale?

Obojica su moji profesori i obojica su uvijek podržavali moj rad, kako akademski tako i profesionalni. Naravno da mi njihovo mišljenje puno znači i ovim putem im se obojici zahvaljujem.

Koliko se “Nestali” razlikuju od projekata na kojima ste radili prije njih?

“Nestali” su zasigurno produkcijski najambiciozniji i najteži TV serijal na kojem sam imao priliku raditi. Pripreme i izvedba bile su bliskije filmskom nego televizijskom projektu.

Kako ste se pripremali za seriju? Što sve spada pod redateljske pripreme za jedan takav pothvat?

Posao redatelja počinje s čitanjem prvih verzija scenarija, a završava izradom odjavne špice u zadnjim danima postprodukcije. Ulaziti u detalje procesa bilo bi jednostavno koliko i napisati knjigu o tome.

Kakva je bila suradnja s Joškom Lokasom? Jeste li brzo pronašli zajednički jezik?

Joško Lokas je zajedno sa svojim producentskim partnerima Domagojem Jovićem i Vedranom Kasapom ušao srcem i dušom u taj projekt, ponekad i na vlastitu štetu. Takav entuzijazam je u filmskom krugu uvijek zarazan.

Foto: Promo

Kakva je bila atmosfera na snimanju? Možete li se prisjetiti nekih anegdota.

Atmosfera je bila odlična, kao što je i uobičajeno na snimanju u zahtjevnim uvjetima. Anegdota ima previše da bi se neka posebno izdvojila, ali svakako treba reći da je ekipa koja je radila seriju bila vrhunska u svakom pogledu i opet koristim priliku da se svima još jednom zahvalim.

Diplomirali ste na ADU u Zagrebu. Kada ste shvatili uopće da se želite baviti režijom?

Teško mi se toga prisjetiti. Bilo je to jako davno.

Najveći uspjeh ostvarili ste kao redatelj ratnih filmova. “Živi i mrtvi” te ‘Broj 55’ nagrađeni su na Pulskom filmskom festivalu sa čak osam Zlatnih arena. Čini se da vam je ratna tematika vrlo bliska s obzirom na to da ste postigli zapažene uspjehe upravo zahvaljujući ratnim ostvarenjima.

Bliska mi je koliko i svaka žanrovska tematika. Moj prvi profesionalni kratki film bio je kriminalističkog žanra, a prvi akademski pokušaji bili su mahom filmovi strave. Nakon toga sam uglavnom snimao ratne filmove, ali to je vjerojatno zato što druge redatelje ta tematika jednostavno malo manje zanima, a kako ratni film nije lako ni financirati, producenti, razumljivo, uglavnom biraju suradnike koji su se već okušali u nečemu sličnom.

Gdje ste proveli ratne godine? Po čemu pamtite to razdoblje? Jeste li tijekom rata doživjeli kakvu tragediju ili stradanje nekoga od bliskih članova obitelji?

Ratnih stradanja bliskih članova obitelji, srećom, nisam imao. To, na žalost, ne mogu reći za mnoge poznanike i prijatelje koji su se uključili u Domovinski rat, kao ni za prijatelje koje sam stekao i sam sudjelujući u njemu. Istovremeno to razdoblje pamtim kao najbolje razdoblje svog života, ali to je vjerojatno povezano i s time što sam tada bio gotovo trideset godina mlađi.

Foto: Promo

Svojedobno se vaše ime spominjalo i u kontekstu režiranja vojnog mimohoda na 20. obljetnicu Oluje. Do sada ste se okušali u brojnim filmovima i serijama, ali koliko je poznato, takve manifestacije su vas zaobilazile. Biste li se okušali u nekom takvom projektu ako se u budućnosti ukaže prilika?

Mislim da su za takve prigode adekvatniji kazališni redatelji.

U srpnju prošle godine imenovani ste umjetničkim savjetnikom HAVC-a. Koje su glavne boljke hrvatske kinematografije? Što bi bilo potrebno da domaća kinematografija doživi procvat?

Treba davati što više prilika mladim autorima i autoricama.

Na čemu trenutačno radite? O kakvim projektima maštate u budućnosti?

Trenutačno radim na prvoj arapskoj sapunici u Abu Dhabiju, no kao i velika većina svojih kolega, usporedno se pripremam za novi film.

Joško Lokas otkriva što sve stoji iza njegovog velikog projekta, serije 'Nestali'.