Razlika od 60 godina nije im smetala, emotivnom objavom prisjetila se vlasnika Playboyevog carstva

Udovica vlasnika Playboyevog carstva, manekenka Crystal Harris na treću godišnjicu smrti Hugha Hefnera prisjetila se svoga pokojnog supruga.

"Tri godine. Teško je povjerovati. Hvala ti što su uvijek bio moj najbolji prijatelj, što si me naučio nježnosti i što si omogućio da se uvijek osjećam iznimno važnom i cijenjenom, i to svih 10 godina. Bit ću ti zauvijek zahvalna", napisala je Crystal na Instagramu uz fotografiju na kojoj pozira uz Hugha Hefnera.

Foto: Screenshot

Manekenka je u njegovu magazinu debitirala s 24 godine, a iako je razlika između njih bila čak 60 godina, to ih nije spriječilo da se 2010. godine zaruče. Prije nje Hugh je bio u braku s Millie Williams od 1949. do 1959. godine te s Kimberley Conrad od 1989. do 2010. godine.

"Crystal je bila njegov vjerni pratitelj. Bila mu je izuzetno predana", izjavio je za People jedan od njihovih bliskih prijatelja.

Posljednjih mjeseci Crystal je pronašla sreću u zagrljaju inženjera Nathana Levija, a par provodi dosta vremena na romantičnim odmorima, što je vidljivo na društvenim mrežama.