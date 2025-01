Rasprodan je koncert Bijelog dugmeta u Areni Zagreb. Zbog velikog interesa dodan još jedan datum!

Koncert Bijelog dugmeta u Areni Zagreb, zakazan za subotu, 29. ožujka je rasprodan, a zbog velikog interesa javnosti dodan je još jedan koncert i to u petak 28. ožujka. Nakon 20 godina od zadnjeg nastupa Bijelo dugme se vraća u Zagreb u sklopu turneje “Doživjeti stotu!” kojom obilježava 50 godina nezaboravne glazbe. Jedan od najvećih rock bendova regije za Arenu Zagreb priprema dva i pol sata glazbenog spektakla na kojem će publika uživati u bezvremenskim hitovima iz velikog kataloga pjesama i iz svih faza benda Bijelo dugme. Prodaja ulaznica za novi koncert kreće u petak, 3. siječnja u 9 sati ujutro, a ulaznice a mogu se naći putem online Entrio sistema i na Entrio prodajnim fizičkim mjestima.

U Areni Zagreb publika svih generacija moći će ponovno doživjeti uživo legendarne pjesme iz svih faza Bijelog dugmeta poput "Ne spavaj mala moja muzika dok svira", "Selma", "Sanjao sam noćas da te nemam", "Na zadnjem sjedištu moga auta", "Ružica si bila, sad više nisi“, "Đurđevdan", "Evo, zakleću se". Na pozornici će se okupiti zlatna postava benda koju čine Goran Bregović na gitari, Alen Islamović i Mladen Vojičić Tifa kao vokali, Điđi Jankelić na bubnjevima, Zoran Redžić na basu, te Ogi Radivojević na klavijaturama. S obzirom na to kako klavijaturisti Vlado Pravdić i Lazar Ristovski više nisu među živima, na klavijaturama će biti dugogodišnji Bregovićev suradnik i multiinstrumentalist Ogi Radivojević.

Izuzetna povratnička turneja benda u originalnom rock sastavu, nastavlja se u uspješno u europskim metropolama. Turneja je krenula je iz Sarajeva, u svibnju prošle godine, u gradu gdje je priča o Bijelom dugmetu i počela 1974. Godine.

Veliko je zadovoljstvo raditi ovakve koncerte na najvišem nivou, u velikim dvoranama u kojima nastupaju svjetske zvijezde. Sve je isplanirano do detalja, vodi se računa da svima bude dobro i članovima benda i publici. Ove godine planiramo koncerte po velikim gradovima regije, kao i turneju u SAD. Datumi koji slijede su 22. ožujka München, 28. i 29. ožujka Zagreb, 12. travnja Skopje, 25. travnja New York, 26. travnja Chicago, 2. svibnja Toronto, 3. svibnja Saint Louis, 11. lipnja Pariz „Olimpia“. - ispričao je producent turneje Adis Gojak te dodao kako bend odsvira i po nekoliko biseva, a ponekad ni to nije dovoljno.

Bend tijekom dvije godine planira održati 50 koncerata za 50 godina benda i za sada se čini kako će taj plan i ispuniti.

Svaki koncert je svečanost za sebe, ljudi su nevjerojatno željni pjesama najpopularnijeg regionalnog benda svih vremena. Recimo u Porsche Areni u Stuttgartu koja prima osam tisuća ljudi do sada od izvođača iz regije nitko nije radio i nije se ni usudio. Mi smo rasprodali sve ulaznice dva tjedna pred koncert i koncert je bio izuzetan. Tamošnji organizatori su bili iznenađeni. Još sat vremena nakon koncerta na parkingu ispred dvorane, publika je nastavila da zborski pjeva pjesme benda. Prije koncerta na stotine automobila je tražilo parking, a iz svakog je treštala po neka pjesma Bijelog dugmeta. Raznorazne, u jednim “Padaju zvijezde”, u drugima “Đurđevdan”, u trećim “Lipe cvatu”. Čitav taj dan u Stuttgartu bio je spektakl za fanove Bregovića i ekipe – rekao je Adis Gojak. Povodom velike obljetnice 50 godina benda, Bijelo dugme će objaviti deset novih singlova, a prvi od njih je suradnja s kultnom slovenskom glazbenom i umjetničkom skupinom Laibach.

Pjesma “S topom te bom ciljal, moja mala” nastala je u suradnji sa slovenskom grupom Laibach i vjerujemo da smo zajedno stvorili nešto zaista posebno. Radi se o obradi pjesme “Top” iz 1974. godine koju su naši kolege iz Laibacha interpretirali na njima svojstven način. Mi smo oduševljeni kako su je izveli, a vjerujemo da će se svidjeti i vama. - rekao je Goran Bregović o ovoj suradnji.

Uz singl “S topom te bom ciljal, moja mala” objavljen je i video spot za ovu zanimljivu glazbenu suradnju, koji je kompilacija odabranih videa Laibacha i dokumentarnih snimaka Bijelog Dugmeta, a zajedno su ga slagali Laibach i Goran Bregović, dok produkciju potpisuju Bijelo dugme i Laibach.

