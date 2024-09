Neve je pisala farmeru Željku, a evo što on misli o njoj

Željko je jedan od sedmorice farmera u 'Ljubav je na selu' koji su prošli dalje, a dobio je pet pisama. "Nije me to iznenadilo, a bio bih zadovoljan i s četiri. Cilj mi je samo pronaći ljubav", ispričao je za RTL.hr.

Prokomentirao je svoje suze radosnice koje nije mogao zaustaviti nakon što je doznao lijepu vijest. "Emotivan sam čovjek. Plačem kad nekog grlim i gledam snimke vjenčanja. Vidjet ćemo hoće li se to svidjeti mojim kandidatkinjama, ali ja se ne sramim svojih suza. Bile su iskrene", istaknuo je Željko.

Osvrnuo se i na svoje prijateljstvo s Tonijem s kojim je brzo našao zajedničke teme. "Volimo se obojica zafrkavati, našli smo se. On je dečko na mjestu", rekao je.

Već su se počeli nazivati kumovima, a Željko je otkrio hoće li biti kumstva ako dođe do vjenčanja. "Naravno da ćemo jedno drugome biti kumovi. Tko zna, možda već sljedeće godine se to ostvari zahvaljujući 'Ljubav je na selu'", ispričao je Željko.

Među kandidatkinjama koje su pisale Željku bilo je i poznato lice koje nije promaklo gledateljima. Riječ je o Nevenki Bekavac, a farmer je otkrio kakvo mišljenje ima o njoj.

"Nije moj tip žene. Koliko sam imao prilike vidjeti na televiziji, ona je premirna, nije pričljiva. No inače je žena na mjestu, kako mi se čini", rekao je Željko.

Dodao je kako farmerima koji nisu prošli dalje želi sve najbolje u budućnosti. "Dobri su ljudi. Žao mi je što Mate nije prošao, ali možda će mu pojavljivanje u showu nešto donijeti, neka žena će mu se javiti. On je predobar mladić", zaključio je.

Iako je Aniti isprva otkrio da neće biti previše tužan ako ispadne, sve ono što je nosio u sebi isplivalo je na površinu čim je vidio svoj svežnjić pisama.

„On je sav bio kao na iglama od prvog dana. Očekivala sam veselu reakciju, ali sam se i sama iznenadila koliko me izgrlio i kad su krenule i suze. To je samo još jedan dokaz da je stvarno došao tamo čistog srca i da upozna nekoga pravog i dobrog za sebe. A bila sam i ja baš sretna zbog njega! Kad vidiš da se netko tako iskreno razveseli, pa i tebi to srce razgali“, ističe Anita. A osim sreće i slavlja zbog prolaska dalje, epizoda dodjele pisama uvijek je pomalo tužna zbog toga što dio farmera odlazi kući. Na to je uvijek spremna i Anita, no neke nepredviđene i iznenadne situacije tijekom snimanja znaju je iskreno pogoditi.

„Uvijek mi je tužno kad moram nekome reći da nije dobio dovoljno pisama. Vidjeli ste i sami koliko su oni uzbuđeni, koliko jedva čekaju i onda hladan tuš. Ja sam emotivac, pogode me tuđe suze, često se kontroliram tijekom snimanja, jer ako se i ja rasplačem, njima će biti još gore, pa onda na taj način trudim se malo primiriti situaciju i razveseliti ih nekom lijepom riječi. Ali da je lako, nije. Ima baš teških životnih sudbina i zato im još više u srcu želim da nađu tu neku svoju osobu koja će zaliječiti rane i uveseliti im život“, kaže.

Najtužniji zbog svog odlaska kući bio je slovenski farmer Sandi, poručivši da nikad neće prestati vjerovati u ljubav, a suze nije mogao sakriti ni pred Anitom ni pred ostalima. Inače, najviše pisama, čak 8, dobio je najstariji farmer, 72-godišnji Zlatko.

