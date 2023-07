Rade Šerbedžija pred Al Pacinom napravio je nešto što si nikada neće oprostiti: 'Bio sam ošamućen'

Poznati modni kritičar, stilist, društveni kroničar i bloger Neven Ciganović u još jednoj emisiji Večernji TV-a "U povjerenju by Neven Ciganović" ugostio je proslavljenog glumca svjetskog glasa Radu Šerbedžiju (76) čije prominentne filmske i kazališne uloge i dalje izazivaju divljenje javnosti. I dok se s pravom možemo diviti umijeću proslavljenog glumca poput Rade Šerbedžije, jedan od najtalentiranijih mladih glumaca Lovro Juraga sjeo je također nasuprot Nevena Ciganovića kao gost komentator ove emisije i otkrio zašto neće ići na Doru unatoč tome što ga mnogi nagovaraju. No da ne otkrijemo previše, ostatak pogledajte u emisiji.

U razgovoru bez cenzure Nevenu je Šerbedžija otkrio neke nepoznate pikanterije o svom nevjerojatnom životu. Neven se prisjetio i da je išao u školu s glumčevim sinom Danilom te da mu je zato još i više drago da je imao priliku ugostiti ga u emisiji.

Prijateljstva u Hollywoodu

Mnogi to možda ne znaju, ali glumac je cijeli život poluprofesionalno igrao nogomet pa se sada bori sa sportskim ozljedama. – To sada sve dolazi na naplatu. Ali vrat mi je zapravo ozlijeđen još otkad sam snimao film s Charlize Theron, to je bio njezin prvi film u kojem je igrala glavnu ulogu u studijskom filmu, a ja sam igrao nekog doktora Strassera, opasnog tipa, to je bila zahtjevna uloga – ispričao je glumac. No ozljeda se nije dogodila na snimanju filma. Naime te 1997. godine sa suprugom Lenkom unajmio je vilu u Malibuu za vrijeme snimanja, a susjedi su im bili moćna obitelj Osbourne koja je tada snimala svoj reality. Supruga Lenka bila je sjajna u surfanju pa se i glumac poželio okušati, no jedan malo veći val strpao ga je u bolnicu. – Odveli su me u Providence Saint John's Health Center gdje su mi napravili 24 snimke vratne kralježnice. Nije bilo slomljeno ništa – kazao je. Međutim, ta ozljeda donijela mu je i jednu situaciju koju si još uvijek ne može oprostiti. Dok je čekao nalaze, u bolnicu je ušao Al Pacino, a Šerbedžija, koji je ga je prije upoznao na 51. Venecijanskom festivalu gdje su obojica primila nagradu i kasnije se družila, reagirao je kako nikada ne bi "da nije bio ošamućen od ozljede". – Upitao sam ga sjeća li me se. Rekao je ne. Ja mu ispričam da smo zajedno primali nagrade, ali valjda je i on bio ošamućen pa je rekao: "Pa što?" Ja kažem: "Ništa, baš ništa", i tako se rastanemo. Nikad si to neću oprostiti. Sreo sam ga kasnije na njegovoj predstavi, ali nisam mu rekao da sam to tada bio ja – prisjetio se Šerbedžija kojemu je inozemna karijera krenula filmom "Prije kiše" iz 1994. godine. Dobio je potom ulogu Ivana Tretiaka u "Svecu" iz 1997. godine, filmu koji je tada bio najveći u svijetu. A u njemu je ulogu dobila i njegova kći Lucija. – Nisam ja imao ništa s tim. Ona je došla kod mene u London prije snimanja filma, ja sam ulogu tada već dobio. I redatelj Phillip Noyce bio je kod mene na večeri i ja sam za njega spremao neke ribe, škampe na buzaru. Odjednom se Lucija pojavila, bila je negdje na katu, a tada, s 20-godina, bila je lijepa kao Bog. Phillip je ostao zabezeknut i pitao tko je ona. Ona je kazala da je mlada glumica, a on joj je samo onako preko prostorije bacio scenarij filma i rekao: "Pročitaj ovu ulogu i vidimo se na probnom snimanju." I tako je dobila ulogu – kazao je ponosni otac.

Na castinge je išao prije filma "Prije kiše", dok je još bio, kako je sam rekao, nepoznat. – To je mučna situacija kad ideš na casting za neku malu ulogu, a prije si imao samo glavne uloge i bio si zvijezda. E, to se meni dogodilo kad sam došao u London 1992./1993. godine – kazao je. Prepričao je Nevenu i zanimljivu situaciju na jednom castingu kada je sam izazvao skandal. On se tada htio prijaviti za jednu malu ulogu od dva dana snimanja u tom filmu, a sreo je jednog mladog američkog redatelja koji se nakon Šerbedžijina ulaska u prostoriju momentalno ustao i hvalio mu ulogu u "Manifestu". – Pričamo mi tako, pita me što radim i tako. I kaže mi: "Dobro, hajde mi pročitajte ove tri rečenice." Ja ga pogledam i kažem: "Ne", dignem se i izađem van. Skandal. Zove casting direktorica mog agenta Dallasa Smitha, jednog od najjačih agenata u Londonu, i danas je on moj agent, ne mijenjam ga. Rekao mi je: "Nemoj, molim te, nemoj to više nikada ponoviti." A meni je bilo toliko grozno, taj mladi redatelj voli moj film i ulogu, sve sjajno, a onda me traži da pročitam – prisjetio se i složio s voditeljem da su svi glumci zapravo pomalo tašti. – Vidiš da sam i ja tašt, a da znaš kako su neke žene tašte, pa tek neki muškarci još taštiji – dodao je kroz smijeh. A što je onda Hollywood vidio u Šerbedžiji? Prema njemu, zaslužan je film "Prije kiše" koji je tada bio i u igri za Oscar.

Istočna Europa

Zbog tog filma svi su poželjeli raditi s njim. No, osim tog filma, još su ga dva postavila visoko na ljestvici najpoželjnijih glumaca – "Svetac" i "Zdrpi i briši" iz 2000. godine gdje je glumio s Bradom Pittom. – Zbog toga me po cijelom svijetu prepoznaju – složio se. Rade Šerbedžija glumac je koji je ostvario brojne uloge, i negativaca i pozitivaca, a posebno je često glumio likove iz istočne Europe. Za svakog je, doduše, prikladno mijenjao i naglasak. – Ja ne mogu glumiti Amerikanca jer, ma kako ja dobro govorio engleski, a nekad sam imao i duge monologe na engleskom, to nije američki engleski. Možeš igrati Amerikanca, ali nekog drugog porijekla – zaključio je Rade Šerbedžija u još jednom razgovoru bez cenzure s Nevenom Ciganovićem.

