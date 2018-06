Queens Of The Stone Age, David Byrne i The Kills otvaraju INmusic

U ponedjeljak na zagrebačkom Jarunu počinje 13. izdanje INmusic festivala, a u tri dana, od 25. do 27. lipnja, na najvećem hrvatskom open-air fesivalu očekuje se da će brojne svjetske glazbene zvijezde gledati oko 100.000 posjetitelja.

Organizator INmusic festivala #13 proteklog je utorka obustavio prodaju festivalskih i dnevnih ulaznica zbog popunjenosti festivalskih kapaciteta, što znači da je festival rasprodan drugu godinu za redom.

Po procjenama organizatora, festival na Jarunskom jezeru tijekom tri dana održavanja moglo bi posjetiti 90.000 ljudi, a s posjetiteljima kampa, u kojem će velika većina biti posjetitelji iz inozemstva, mogao bi doseći ukupno 100.000 ljudi.

Prvoga dana, 25. lipnja, nastupit će Queens Of The Stone Age, David Byrne, The Kills, Franck Carter & The Rattlesnakes, Superorganism, Témé Tan, Them Moose Rush, Straight Mickey And The Boyz, False Heads, Tyger Lamb, Rival Bones, Tus Nua, Nellcote i Grapevine Babies.

Glavne zvijezde drugog dana, 26. lipnja, su Nick Cave i njegovi The Bad Seeds, a svirat će i St. Vincent, Bombino, Jinx, Reykjavíkurdætur, Šumski, Koala Voice, Irena Žilić, J.R. August, ZMaJ, Lika Kolorado, Ischariotzcky i Bad Notion.

Trećeg i posljednjeg dana, 27. lipnja, Interpolu i Alice In Chains pridružit će se Portugal. The Man, General Elektriks, PINS, Tschegue, Super Besse, She Loves Pablo, Moskau, Sana Garić, Killed A Fox, Cubies, Rens Argoa i Futurski.

Jedan od najprestižnijih svjetskih glazbenih časopisa, britanski New Musical Express, po drugi je put uvrstio INmusic festival među 12 najpopularnijih festivala na svijetu, čime se festival na Jarunu našao uz bok najznačajnijim svjetskim glazbenim festivalima kao što su Coachella, Reading And Leeds, Isle Of Wight, TRNSMT i NOS Alive.

Ove godine publici će se po prvi put ponuditi i craft pivo, što organizatori ističu kao novost na europskoj razini, jer u Europi ne postoji festival takve veličine koji u ponudi ima craft pivo.

Posjetitelji INmusic festivala mogu i ove godine jeftinije putovati vlakom jer HŽ Putnički prijevoz za one s boravištem izvan Zagreba odobrava 40 posto popusta u 1. i 2. razredu redovnih vlakova. Popust će se moći koristiti od 22. do 29. lipnja iz svih kolodvora na području Hrvatske i Slovenije do zagrebačkog Glavnog kolodvora i natrag.