Pucnjava, tuča i iznuda: Poznati reper ima povijest nasilja, no ipak neće u zatvor

Nedavno se pojavila uznemirujuća snimka s nadzornih kamera na kojoj se vidi kako američki reper Sean Combs (54), poznatiji kao P Diddy, fizički napada svoju bivšu djevojku Cassandru Venturu (37). Snimku je prvo objavio CNN, a potom se proširila društvenim mrežama. Taj nemili događaj navodno se dogodio u hotelu InterContinental 2016. godine. No ured okružnog tužitelja Georgea Gascóna u podužem priopćenju objavljenom na Instagramu objasnio je da su im ruke vezane zbog zastare.

– Svjesni smo videa koji je kružio internetom i koji navodno prikazuje Seana Combsa kako napada mladu ženu u Los Angelesu. Smatramo da su slike izuzetno uznemirujuće i teške za gledanje – napisali su. Dužnosnici su objasnili da, ako se Combsov okrutni napad doista dogodio 2016. godine, kao što je izvijestio CNN, oni ne mogu podići optužnicu jer se ponašanje dogodilo izvan vremenskog okvira u kojem se takvo kazneno djelo može pravosudno goniti. Ljudi u komentarima na objavu nisu bili zadovoljni odlukom, iako je donesena u skladu sa zakonom, i tvrdili su da se radi o velikoj nepravdi.

Inače, Ventura je tužila Combsa pred saveznim sudom na Manhattanu sredinom studenoga prošle godine, optužujući ga za fizičko zlostavljanje, seksualno ropstvo i silovanje tijekom desetogodišnje profesionalne i romantične veze. Među ostalim, optužila ga je da ju je prisiljavao na seksualne odnose s muškim prostitutkama koje je unajmio, a te susrete je gledao i snimao.

Iako se radi o ozbiljnim optužbama na račun repera i producenta, one nisu prve s kojima se nosi. Zadnjih nekoliko godina P Diddy se "rebrendira" pod novim imenom Brother Love, ali ljudi i dalje pamte njegovu nasilnu povijest koja seže još na početak 90-ih godina prošlog stoljeća, navodi Rolling Stone. Koncert u New Yorku 1991. godine, koji je promovirao kontroverzni reper P Diddy, završio je s devet umrlih i 29 ozlijeđenih. Naime, u dvoranu u City College došlo je pet tisuća ljudi, dok je kapacitet bio za malo više od 2700. Nakon što se zaštitari prestali puštati ljude u dvoranu, rulja je razbila vrata i krenuo je stampedo. Tadašnji gradonačelnik New Yorka optužio je repera zbog zapošljavanja neadekvatnih zaštitara. Na sudu se reper nagodio s nekoliko obitelji čiji su članovi tada izgubili život.

Četiri godine kasnije dogodila se pucnjava u koju je reper bio upleten, ali on je to poricao. Zatim je 1998. godine s još dvoje ljudi napao vlastitog izdavača zbog scene u spotu u kojem se pojavio kao Isus Krist. Reper je tražio izbacivanje sporne scene i bio je frustriran kad ju je vidio. Uletio je izdavaču u ured s još dvojicom i udario ga po glavi bocom šampanjca.

– Ispričao sam mu se. Razočarao sam sam sebe – kazao je tada reper, a kao kaznu dobio je tečaj savladavanja bijesa. 1999. uhićen je u jednom klubu nakon svađe. Tada je upucano troje ljudi. Reperu su našli dva pištolja prilikom uhićenja. Nakon nekoliko godina mira, novi incident dogodio se 2013. godine na tulumu nakon dodjele MTV Video Music Awards. Svi upleteni kasnije su poricali da je došlo do tučnjave, no godinu dana kasnije mediji su prenijeli da se reper potukao s Drakeom. Navodno su se prvo posvađali, a potom i potukli. Naravno, sve su zanijekali. – Ništa mu nisam napravio, Drake mi je prijatelj – tvrdio je kasnije Combs za jedan radio.

Posvađao se i s trenerom svog sina na UCLA-u nakon jednog treninga. Navodno ga je P Diddy zgrabio u njegovu uredu. Protiv njega nije tada podignuta optužnica. Četiri godine kasnije uslijedila je i prva optužba za zlostavljanje. Njegova bivša djevojka Gina Huynh rekla je 2019. godine blogerici Tashi K da ju je P Diddy fizički zlostavljao tijekom petogodišnje veze. – Mentalno me, emocionalno i fizički zlostavljao. Uspoređivao bi me s Cassie i govorio mi da sam ja loša, a ona dobra – govorila je tada te istaknula kako su svi u njegovu bliskom krugu ljudi znali za to, ali nitko nije reagirao.

Prošle godine pojavila se i tužba Cassie Venture zbog koje sada poznatom reperu pretražuju nekretnine. Combs je već tada poricao sve optužbe i tvrdio da ga Cassie pokušava ucijeniti i izvući 30 milijuna dolara. Pet dana nakon njihove nagodbe pojavile su se nove optužbe za slične zločine. Anonimna žena tužila je repera navodeći da ju je 1991. godine drogirao, silovao i snimao.

– Nekoliko dana kasnije njezin prijatelj rekao joj je da je vidio 'snimku seksa' zajedno s još nekoliko ljudi – navodilo se u tužbi. Odvjetnik kontroverznog repera optužbe je odbacio i naveo da se i u ovom slučaju radi o pokušaju izvlačenja novca.

Nije prošlo dugo, a stigla i treća tužba, također anonimna. Žena je u tužbi navela da su reper i jedan kantautor silovali nju i njezinu prijateljicu 1990. godine. Navodno je nekoliko dana kasnije reper došao i pred njezina vrata te je napao. – Gušio ju je dok se nije onesvijestila. Tražio je i njezinu prijateljicu – pisalo je u tužbi.

Došla je i četvrta tužba koja je također bila anonimna, a žena je također tvrdila da ju je reper s još nekoliko muškaraca, silovao kad je bila srednjoškolka. – Bilo je dosta. Već zadnjih par tjedana tiho pratim što se događa, ljudi pokušavaju uništiti moju ostavštinu i moju reputaciju. Ove mučne optužbe stižu od ljudi koji se žele brzo naplatiti. Da budem jasan – ništa od ovoga nisam napravio. Borit ću se za svoje ime, svoju obitelj i svoju istinu – rekao je tada Sean Combs.

Krajem veljače pojavile su nove optužbe na račun Combsa, a tužio ga je producent s kojim je radio na albumu "The Love Album". U tužbi je tvrdio da ga je Combs "navodio na homoseksualni odnos" te da mu je puštao eksplicitne snimke i govorio da je to sve "normalno u glazbenoj industriji". U tužbi se spominje i reperov sin Justin Combs, za kojeg se navodi da je dovodio maloljetnice na tulume te da im je davao drogu i snimao seks s njima.

U tužbi se spominje i princ Harry, piše Daily Mail. Kako navodi taj medij, princ Harry spominje se u sudskim dokumentima druge tužbe, koju je podnio producent Rodney "Lil Rod" Jones. Odvjetnici tvrde da su svjetske zvijezde, pa i članovi britanske kraljevske obitelji, kontroverznom reperu davali "legitimitet". Poznanstvo i povezanost s njima privlačili su žrtve na tulume na kojima se navodno trgovalo ljudima radi seksualne eksploatacije.