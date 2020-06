Puca od ponosa! Naš reprezentativac pokazao predivnu trudnu suprugu

Prošlog mjeseca svijet je otkrio da će nogometaš Mateo Kovačić i njegova supruga Izabel po prvi put postati roditelji, a sada je ponosni reprezentativac odlučio pokazati suprugin trudnički trbušćić dok ona pozira u bijeloj haljini kako bi promovirala kolekciju svog brenda.

Foto: Instagram

Bit će to prvo dijete nogometaša i mlade poduzetnice koja stoji iza brenda Lunilou. Sredinom lipnja ove godine par će proslaviti tri godine otkako su u crkvi sv. Antuna Padovanskog u Sesvetskim Selima izrekli sudbonosno ''da''. Svoju su vezu započeli prije točno deset godina, a upoznali su se u istoj crkvi u kojoj su se zakleli na vječnu ljubav. Proslavljeni nogometaš londonskog Chelseaja u toj je Crkvi bio ministrant, a Izabel je pjevala u župnom zboru Lilium. Često su se viđali na nedjeljnim misama i malo-pomalo, zaljubili jedno u drugo.

Izabela se svojim lijepim glasom, ali i stasom, isticala među ostalim djevojkama, a najviše je voljela pjevati psalme i duhovne šansone, što se Matea izrazito dojmilo. Jednostavno mu je bila drukčija. Uspješni par fanovi su proglasili savršenim upravo zbog toga što su Mateo i Izabel nerazdvojni. Usklađuju modne kombinacije, a ne stide se ni svijetu pokazati koliko se vole pa na društvenim mrežama često dijele zajedničke fotografije s emotivnim porukama u kojima si izjavljuju ljubav. Međutim, i njihova je veza morala proći kroz neke izazove. Kad je Mateo prije gotovo šest i pol godina potpisao za Inter te se preselio u Milano, Izabel i on bili su prisiljeni održavati vezu na daljinu, što im nije bilo lako. Svaki slobodan trenutak provodili su zajedno, a kad god su to njegove klupske obaveze dopuštale, putovali su jedno drugome. “Kad sam odlazio iz Zagreba, bilo mi je jako teško jer sam se vezao za Izabel i prijatelje.

Nedostajala mi je i moja župa gdje sam proveo šest prekrasnih godina. No pomirio sam se s tim jer je sve to dio nogometa”, rekao je Mateo još prije nekoliko godina. No tada 21-godišnji Mateo u zimu 2016. zaprosio je mladu studenticu ekonomije, a godinu dana poslije stali su pred oltar. Kovačićeva je supruga poželjela da im na crkvenom obredu pjevaju njezini kolege iz zbora. Vjenčanje se nastavilo u zagrebačkom hotelu Westin, a na slavlje su im došli brojni poznati. Izabel vjerno prati supruga na svim utakmicama kluba i reprezentacije, a osim na njegove uspjehe, fokusirala se i na svoje pa joj tako Mateo pruža podršku u pokretanju vlastitog brenda za novorođenčad koji se temelji na ekološkim prihvatljivim materijalima.

Sve ljubavi Severine Kojić: Neke je krila, a o drugima rado pričala