Prvu večer Sanrema pjevač Blanco je tijekom nastupa demolirao pozornicu: Zabavio sam se

Prvu večer kultnog festivala Sanremo obilježio je nastup pjevača Blanca koji je predstavio publici novu pjesmu 'The island of roses' i tijekom izvedbe pjesme skoro je uništio pozornicu. U skladu s nazivom pjesme koji bi u prijevodu bio "Otok ruža" cijela je pozornica bila ukrašena ružama, i na početku izvedbe sve je djelovalo u redu, ali onda su se u jednom trenutku dogodio problem sa zvukom koji je jako naživcirao Blanca do te mjere da je počeo demolirati rekvizite na pozornici. Ruže je čupao i bacao ih na sve strane, a publika je u čudu gledala njegovo ponašanje. Kasnije je Blanco objasnio što ga je toliko izbacilo iz takta.

- Nažalost, nisam čuo u slušalicama, nisam čuo glas, ali sam se ipak zabavio - tako je pjevač opravdao svoje ponašanje. Mediji u Italiji danas su pisalo o njegovom demoliranju pozornice i ocijenili su ovo ponašanje jednim od najgorih u povijesti festivala kojem je ovo 73. izdanje. Osim Blanca glavna tema prve večeri Sanrema je bila i voditeljica Chiara Ferragni i njezin modni odabir za ovaj festival. Talijanska modna influencerica nosila je četiri haljine tijekom prve večeri Sanrema i sve su kreirane u Dioru pod vodstvom njegove kreativne direktorice, talijanske dizajnerice Marie Grazie Chiuri, a najviše pažnje je privukla haljina u kojoj izgleda kao da je prozirna i da se ispod nazire Chiarino tijelo.

Radi se ipak samo o optičkoj varci i na haljini su ocrtani obrisi golog tijela, a mišljenja oko ove kreacije su dosta podijeljena i jedni je smatraju neprimjereno za ovakav događaj, a drugi čestitaju voditeljici na odvažnoj haljini. Na Instagramu je Chiara podijelila kreacije u kojima je vodila Sanremo i uz fotografiju jedne od kreacija objasnila je zašto se odlučila izabrati baš ove kombinacije.

- Oslobađanje novih generacija od rodnih stereotipa u kojima se žene često osjećaju zarobljene. Ovo je ideja koju je Maria Grazia Chiuri željela predstaviti ovom haute couture haljinom sastavljenom od kombinezona od žerseja, s kamenčićima zarobljenim u suknji od tila, inspiriranoj radom Jane Sterbak. Ova haljina predstavlja nadu u razbijanje konvencija koje je nametnuo patrijarhat. Nadu koju polažemo u današnje djevojke koje će biti žene sutrašnjice. Ovo je želja jedne majke za njezinu djevojčicu, koja napokon može vikati ‘Pobjeda!’’ - napisala je.

