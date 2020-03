Prvi put nakon deset godina Chanel reviju nosila je plus size manekenka i izazvala je lavinu komentara

Modni tjedan u Parizu definitivno nije isti bez Karla Lagerfelda koji je preminuo prije godinu dana. Osim što su svi pričali koliko Karlov duh nedostaje na ovoj modnoj manifestaciji, pričalo se i o tome kako se na Chanelovoj reviji modnom pistom prošetala manekenka koja je plus size model. Riječ je o manekenki Jill Kortleve koja je na svom Instagramu podijelila kako se osjećala

- Ovaj cijeli mjesec bio je san, a nikad nisam očekivala da je čak moguće da prošetam pistom, a kamoli bila uključena u nevjerojatne emisije ove sezone. Na modnoj pisti se događa prijeko potrebna promjena i ponosna sam što sam dio toga - napisala je Jill i dodala kako se nada da će u budućnosti vidjeti sviše svojih plus size kolegica na tjednima mode.

Zadnji put je jedna plus size manekenka Chanelovu reviju nosila prije deset godina. Kada su fotografije Jill s revije objavljene na društvenim mrežama korisnici Instagrama bili su malo zbunjeni jer im nije bilo jasno prema kojim standardima je Jill plus size model. - Ona nije plus size manekenka. Ona je žena normalnih proporcija, po čemu je ona plus size? Ona je normalna djevojka, modna industrija mora prestati s ovakvim modnim standardima.