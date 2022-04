Propali brakovi, grozni filmovi i golemi dugovi nisu uništili glumca koji je zamalo završio zapamćen samo kao šala na internetu

Mnogi su ga otpisali kao glumca, uvjereni da je njegova budućnost samo da ostane 'meme' na internetu, no Nicolas Cage (58), čiji najnoviji film 'The Unbearable Weight of Massive Talent' koji je sniman u Dubrovniku dolazi u kina 27. travnja, dokazao im je suprotno. Ljudi ne prestaju hvaliti projekte na kojima je radio u posljednjih nekoliko godina, kao što su 'Mandy' i 'Pig', a neki se prisjećaju i njegovih ranijih uloga kao što su 'Leaving Las Vegas' i 'Face/Off'.

Čini se da glumac doživljava potpunu renesansu i da su mnogi zaboravili na njegov imidž ekscentričnog metodskog glumca koji živi u ukletoj kući s vranom. Upravo o tome je riječ i u novom filmu koji je sniman u Hrvatskoj, a Nic se ne libi šaliti na svoj račun ni sekunde. Naime, u samoj najavi vidi se kako Cage prihvaća poziv na rođendan bogatog obožavatelja(Pedro Pascal), koji mu ubrzo pokazuje da u kući ima voštanu figuru glumca i nakon što kaže da je groteskna, nudi mu za nju 20.000 dolara. Film je sniman u Vili Šeherezadi, a kasnije se cijela produkcija presilila u ulicu Frana Supila. Tamo su se u atriju snimale dodatne scene u kojima su se Cage i Pedro vozili u Porscheu.

Ekipa je također za potrebe snimanja zauzela čak dva hotela . Excelsior i Argentinu, te su tamo ostali oko 15 dana. U medijima su tih dana cirkulirale informacije da je u funkciji statista radilo čak 300 hrvatskih državljana.

Nick je ove godine, uz film Toma Gormicana u kojem se šali na svoj račun, počeo biti puno otvoreniji u intervjuima, pa je tako nedavno izjavio kako su njegovi trbušnjaci u filmu 'Ghost Rider' pravi, no zbog toga što nitko nije vjerovao da je to stvarno istina, odlučio je da nikada više neće trenirati za ulogu. U najnovijem intervjuu za časopis People dodao je i da bi mlađem sebi rekao da bez obzira na to što će ga neki marginalizirati zbog filmova koji su snimljeni direktno za video, treba vjerovati da će svoje najbolje radove snimiti tek nakon 30 godina karijere u Hollywoodu.

Ipak, istina je da Cage u svijet glume nije došao slučajno, pokucavši na vrata nekom agentu. To otkriva njegovo pravo ime, Nicolas Kim Coppola. Naime, on je nećak slavnog redatelja Francisa Forda Coppole s kojim je kao klinac provodio mnogo vremena, te ga je već od malena pripremao na činjenicu da želi postati glumac. Kada je imao 15 godina, upisao je tečaj glume na Američkom kazališnom konzervatoriju u San Franciscu, pa se ubrzo ispisao iz škole i počeo ići na audicije za televizijske uloge. Kako bi se dokazao i kako ga ne bi povezivali s ujakom, promijenio je prezime iz Coppola u Cage. Kasnije je priznao da je na ideju došao jer je obožavatelj stripova, a jedan od omiljenih likova bio mu je Marvelov junak Luke Cage.

Nicolas je u Hollywoodu poznat po strasti prema glumačkoj tehnici ‘method acting’, koju koriste Christian Bale, Joaquin Phoenix, ali i brojni drugi slavni glumci. Iako mu je to pomoglo da osvoji nagrade, priznaje da ga je zamalo stajalo nekih angažmana.

Priznao je da je glumac Richard Gere zaslužan za to što se poslije ipak smirio. Njih su dvojica surađivali na filmu “The Cotton Club” 1984. godine, a Gere mu je rekao da neće uspjeti u Hollywoodu ako se bude tako ponašao. – Ako se budeš tako nastavio ponašati, dobit ćeš još najviše tri uloge i to će biti kraj, rekao mi je Gere – otkrio je tom prilikom glumac. Naravno, Cage nije dobio samo tri uloge, a osim u redateljskim krugovima, Nic je poznat i po vezama s brojnim ljepoticama. Prva njegova supruga bila je model Kristina Fulton, brak je trajao nekoliko godina, a ona mu je rodila sina kojeg su nazvali Weston. Weston je glumac i glazbenik, te otac Nicolasova prvog unuka, Luciana Augustusa.

Nakon razvoda Cage je potražio sreću s glumicom Patriciom Arquette, a onda i s kćeri legendarnog Elvisa Presleya, Lisom-Marie. Nijedan od tih njegovih brakova nije potrajao.

Razočaran neuspjehom s vršnjakinjama, počeo je naganjati žene dvostruko mlađe od sebe. Kada je napokon oženio 20-godišnju glumicu Alice Kim 2004. godine, veza se činila stabilnom, a Cage je bio sretan. Postali su roditelji Kal-Ela, kojemu su dali ime po još jednom liku iz stripa, Supermanu. Ipak, nije sve bilo idilično pa je Cage završio na policiji zbog nasilja u obitelji. Jedan taksist zamijetio je kako se glumac svađa sa suprugom Alice na koju je u jednom trenutku fizički nasrnuo. Pozvao je policiju koja nikako nije mogla smiriti pijanog glumca koji se opirao uhićenju.Kim je tvrdila da se ona nije osjećala ugroženo i da je taksist sve pogrešno shvatio. Točno kada su mnogi pomislili da će slaviti 12. godišnjicu, 2016. najavili su da se rastaju. Alice mu je slomila srce, pa je četiri godine poslije odlučio ponoviti recept s vizažisticom Erikom Koike. Vjenčali su se nakon nekoliko mjeseci veze, a poništenje braka Cage je zatražio samo četiri dana poslije.

No, to ga nije spriječilo da pokuša ponovo, pa je sada u petom po redu braku s glumicom Rikom Shibatom. Ova 27-godišnjakinja je trenutačno trudna, a rodit će glumčevo treće dijete.

Osim sa ženama, Cage nije baš imao sreće ni s financijama. Osobni bankrot proglasio je 2010. godine, a državi je zbog utaje poreza morao platiti 17,757.000 kuna. Kako što prije platio dug, Nicolas je morao rasprodati imanje u Las Vegasu. Očajan zbog svega podizao je tužbe protiv bivšeg menadžera koji ga je, kako je tvrdio, uvukao u dugove. Iz svih nevolja Cage je ipak uspio isplivati kao pobjednik, a ponude za uloge kojima se može ponositi gotovo svakodnevno pristižu na njegovu adresu.

VIDEO Tko je Georgina Rodriguez? Ronaldova partnerica imala je oca dilera, a ujak ju je nazvao "zlom"!