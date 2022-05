Pronašli citate i dokaze! Internet uvjeren da Amber samo ponavlja poznate riječi iz filmova

Ni nakon dva dana iscrpnog svjedočenja Laure Amber Heard (36), ljudi nisu uvjereni u njezinu stranu priče. Naime, 14. dan suđenja i sama je prvi put sjela na klupu za svjedoke, a tada je ispričala kako su se upoznali, kad ju je i kako prvi put udario te kako je počelo nasilje u vezi. Potom je jučer, 15. dan suđenja nastavila svjedočenje, a tom je prilikom ispričala navodne mučne svađe prilikom koju ju je zlostavljao. Depp ju je čak jednom prilikom, kako je glumica kazala, penetrirao bocom iznova i iznova, nakon što su se posvađali u Australiji 2015. godine. Osim toga, iznosila je još groznih stvari, a oba dva dana je plakala dok je pričala.

No, ni suze joj nisu pomogle kod publike jer, čini se, našli su joj i dokaze kojima potkrijepljuju svoje izjave da laže. Jučer smo pisali kako se cijeli Internet sprda s "lažnim suzama", a sada donosimo i neke od citata iz filmova koje je navodno Amber preuzela kako bi njezin iskaz bio što uvjerljiviji. Naime, tijekom praćenja suđenja mnogima je Amberino svjedočenje zvučalo poznato, a nakon malo istraživanja, doznali su i odakle - iz filmova.

Čak i stručnjaci poput psihologa Coopera Lawrencea tvrde da njeno svjedočenje "izgleda pomalo lažno", a ona "zvuči izvježbano".

Jedna korisnica Twittera podijelila je kompilaciju objava u kojima se uspoređuje Amberino svjedočenje s filmskim replikama. Jedno od filmova je i Notting Hill iz kojeg je Amber navodno izvukla izjavu o pijenju mnogo čaja, koju je rekla prvi dan njezinog svjedočenja. Depp je, kako je rekla Amber na sudu, "pio mnogo, mnogo čaja. Kao, mnogo..". Na sličan je način dvaput ponovila isto i Julia Roberts Hughu Grantu u filmu.

If you were Watching Amber Heard and felt like some of those lines felt strangely familiar, they are. She’s stealing from film and TV and books. Here’s a thread of what I have seen so far! #AmberHeardlsALiar #JohnnyDeppVsAmberHeard #AmberHeard #JohnnyDepp pic.twitter.com/lmgDJVCIoV — Christina Pykles (@ChristinaPykles) May 5, 2022

Osim toga, dio svjedočenja o tome kako ju je Depp ošamario, a potom rekao da bi si radije odsjekao ruku nego je ponovno udario, sličan je citat iz filma Mildred Pierce, u kojemu glavni lik izgovara to isto nakon što ošamari drugoga.

At one point Amber Heard said Johnny slapped her and then said “He’d rather cut off his hand”. That’s a line directly from Mildred Pierce after she slaps Veda. She literally got that from a movie. #DeppVsHeard #JohnnyDeppVsAmberHeard — Jen Bergman (@varukasawlt) May 4, 2022

Također, našli su sličnost i s filmom The Talented Mr. Ripley.

"Stvar s [Johnnyjem]... Kao da te sunce obasjava i to je veličanstveno. A onda te on zaboravi, i jako je, jako hladno... Kad imaš njegovu pažnju, osjećaš se kao da si jedina osoba na svijetu, zato ga svi toliko vole", rekla je Amber na sudu, a to je gotovo isto kao i citat iz filma koji je rekla Gwyneth Paltrow.

