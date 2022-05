Komentari nakon 'Večere za 5' ne staju: 'Nikolina nikakav primjer svojoj djeci. Ponašanje koje zaslužuje svaku kritiku'

Umirovljenica iz Primoštena, Rajna u svojoj 'Večeri za 5 na selu' potrudila se gostima servirati najbolja jela, a osim toga oduševila ih je i atmosfera. Iako su joj svi dali visoke ocjene, Nikolina joj je dala 7 zbog predjela. Gledateljima se nije svidjelo Nikolinino ponašanje za vrijeme večere, pa su odmah požurili komentirati epizodu na društvenim mrežama.

Foto: Facebook

"Večera je bila top i sve je bilo na nivou. Od domaćice do atmosfere. Sad već standardno gledanje u Nikolinina usta dok jede što s mukom gledaju svi gledatelji Večere za 5 se bliži svome kraju, hvala ti Bože", "Mala je teški ljakse, ta kao da iz kuće nije izlazila,kao da su je držali u podrumu do udaje,osnove kulture nema,grozno.Gospođa Rajna još kaže kako je mislila na nju,jer ne voli ribu i objašnjava da nema drača u toj vrsti ribe.Ona kategorički tvrdi i dalje da ribu ne jede.Ona nije dala šansu ni jednoj ribljoj večeri,otoku na koji se doselila,ljudima oko sebe i na tom otoku.Katastrofa", "Nikolina nikakav primjer svojoj djeci. Ponašanje koje zaslužuje svaku kritiku. Primjer večera kod nje iako je bila domaćica navalila na jelo da gostima nije zaželjela dobar tek i zamolila ih da počnu večerat. Slična Sisačkom jazavcu koji na svako jelo ja ovo ne volim ja ovo ne jedem. Zašto se takve osobe prijavljuju?" Samo su neki od komentara koje su obožavatelji emisije pisali upravo zbog Nikolinina ponašanja.

Foto: Facebook

Gledatelji su pohvalili domaćicu Rajnu, a ona je reagirala na Facebooku.

"Hvala Vam svima iz dubine duše i srca. Dirnuli ste me u dušu sa svojim zapažanjima,hvalama,željama i podršci. Ja sam sritna da sam Vam mogla predstaviti mali dio mog svemira" napisala je.

Foto: Facebook

Podsjetimo, ova simpatična umirovljenica iz Pašana otkrila je kako je pretrpjela veliki gubitak, preminuo joj je suprug Neno.

"Moj suprug i ja, mi smo već dosta stvarno dugo bili zajedno, jako smo bili povezani, razumjeli smo se, znali smo onako burno reagirati među ljudi, jer ljudi su nas poznavali kakvi smo bili, ali jednostavno sebi nismo mogli pomoći. Djecu nismo imali, živjeli smo jedno za drugo. Taj njegov odlazak stvarno mi je teško pao. Jer otišao je u bolnicu na rutinsku operaciju, a vratio se rutinski onako kako ni u ludilu nisam očekivala, niti u ludilu, a kamo li da mi se to tako desi", ispričala je Rajna.

Otkrila je i otkud joj snaga za dalje. "Od kud? Od našeg života kojeg smo imali zajedno. Jednostavno, i on je bio takav", rekla je Rajna te dodala: "Ali po prirodi sam takva. Da bi ja sad stala? Nikad nisam stala. Neno bi bio ponosan na svoj način, rekao bi 'Ženo, je li ti to treba'", objasnila je.

