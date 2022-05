Internet se sprda s Amber Heard, tvrde da u njenom 'plakanju' nije bilo suza: 'Lažni uzdasi, performans...sramota!'

Nakon 13 dana iscrpnog suđenja Depp-Heard koje zgraža javnost od samog početka, i sama glumica Amber Heard (36) sjela je na klupu za svjedoke. U utorak je sudac u kaznenom postupku za kazneno djelo klevete odbio zahtjev njezina odvjetnika da se slučaj odbaci, a u srijedu je i ona sama dala iskaz.

Laura Amber Heard na klupu je sjela vidno nervozna, a nije joj trebalo dugo ni da zaplače. Nakon što su je odvjetnici upitali zbog čega je tu i kako se osjeća zbog svega, odgovarala je sa suzama u očima.

– Meni je ovo užasno, da sjedim tu tjednima, sve ponovno proživljavam pred ljudima koje poznajem, neke dobro, neke ne toliko. Teško mi je govoriti o životu kakav smo imali. Ovo je najteže što sam morala proći dosad", kazala je glumica sa suzama u očima.

Rekla je i da su 2012. počele optužbe za nevjeru, a fizičko nasilje postajalo je sve češće.

Međutim, iako je ona gotovo dva sata bila u suzama, društvenim mrežama počele su kružiti objave i komentari kako nitko zapravo nije vidio jednu suzu na obrazima te da je sve “lažirala”. Mnogi su se našalili s tim jer je po zanimanju glumica.

"O moj Bože, umirem. Amber Heard je najgora glumica IKAD. Ovaj lažni nesuvisli PERFORMANS je mučno za gledati... Posvuda ima previše detalja, lažnih uzdaha, usiljenih suza i pogleda u porotu... Ovo je SRAMOTA za žrtve nasilja", glasio je jedan komentar.

OMG I'm DYING. Amber Heard is the worst actor EVER. This fake incoherent PERFORMANCE is sickening... All over the place, too many details, fake sighs, forced tears and looks to the jury.. This is an EMBARASSMENT to survivors everywhere. #Heardsay #AmberHeardIsALiar #DeppvHeard pic.twitter.com/cuRxREWgi8 — Andy Signore (@andysignore) May 4, 2022

"Nije ni čudo što je Johnny Depp sredio ulogu u 'Aquamanu' Amber Heard. Ova klaunica je sramotna, ne zna glumiti čak ni kad si treba spasiti život. Već satima pokušava pustiti jednu suzu i još uvijek nije uspjela", glasio je još jedan od komentara.

no wonder Johnny Depp was the one who got Amber Heard the aquaman role. This clown is embarrassing, she can’t act to save her life.

She’s been trying to shed a single tear for hours and still miserably failed.#justiceforjohnnydepp #DeppVsHeard pic.twitter.com/TAkYxutfeF — Marta 🍃🌾🌿🪴 (@DlORDEPP) May 4, 2022

A komentirali su i ono što je govorila.

"Amber Heard: Ne možeš nekoga udariti. Također Amber Heard Johnnyju Deppu: Nisam te udarila, lupila sam te. Žao mi je što sam te lupila, ali nisam te udarila, nisam te je*** udarila, samo sam te je*** lupila!!"

amber heard: you can’t just hit somebody



also amber heard to johnny depp: you didn’t get punched, you got hit, i’m sorry i hit you like this, but i did not punch you, i didn’t fucking deck you, i fucking was hitting you!!#deppvsheard #johnnydeppvsamberheard pic.twitter.com/kCQDhHUrYe — b ✧⡱ (@j0hnnycdpp) May 4, 2022

"Predstavljam vam fotografiju visoke kvalitete nepostojećih suza Amber Heard", glasio je jedan od komentara.

I present to you a high quality photo of Amber Heard’s non existent tears. pic.twitter.com/yLrDSsNBr9 — M, MBA (@mimasdiaries) May 4, 2022

