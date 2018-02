Probali smo irski tradicionalni ples s ekipom iz Lord of the Dancea

Studio Večernjeg lista posjetili su Andrea Kren i Zoltan Papp, plesači u svjetski poznatom showu Lord of the Dance. Oboje Mađari, počeli su plesati još kao djeca, a Lord of the Dance Michaela Flatleyja spojio ih je pa će se tako uskoro i vjenčati. I Andrein brat pleše s njima, što im uvelike olakšava što toliko putuju, jer kako priznaju, znaju se osjećati usamljeno.

Dok su pripremali novi show "Dangerous game", koji ćete u zagrebačkoj Areni moći vidjeti 8. travnja, trenirali su i po osam sati dnevno, jer je sve moralo biti savršeno, a nakon nastupa sjede u bačvi punoj leda kako bi se opustili. Što su nam još otkrili i jesu li novinarku uspjeli naučiti par koraka irskog tradicionalnog plesa, pogledajte u videu...