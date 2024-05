Princ William ozbiljno zabrinuo javnost i prisilno otkazao još jedno putovanje, a gdje je Kate?

Britanski princ William jučer se trebao uputiti na unaprijed dogovoreni službeni put, no u posljednji je trenutak otkazao to putovanje. Kako prenosi britanski Hello!, iz Buckinghamske palače kratko su pojasnili kako princ neće biti prisutan zakazanom angažmanu.

- Nažalost, moramo pomaknuti termin i jako nam je žao zbog svih onih koji su ondje već doputovali - kazali su za britanske medije.

Inače, ova odluka donesena je nakon što su kralj Charles III. i kraljica Camilla najavili promjene svojih vlastitih rasporeda i to nakon što je britanski premijer Rishi Sunak otkrio da će se opći izbori održati 4. srpnja ove godine. U svojoj službenoj izjavi kraljevski je par potvrdio da su sva zakazana događanja, koja bi mogla odvratiti pozornost izborne kampanje, otkazana ili odgođena.

Zbog svega se kralj, koji se s premijerom susreo u srijedu i složio se s njegovim zahtjevom za raspuštanjem parlamenta, unaprijed ispričao.

Podsjetimo, sa svih se strana nagađalo kako će princ od Walesa sljedeći tjedan uzeti mali odmor i pauzu od svih kraljevskih dužnosti i provesti školske praznike sa svojom djecom. Vrlo je vjerojatno kako će se obitelj uputiti u Anmer Hall, inače svoj dom u Norfolku.

Također, nije poznato kada će se Kate vratiti kraljevskim dužnostima zato što nastavlja s liječenjem karcinoma koji joj je dijagnosticiran. U međuvremenu, njezin svekar, inače kralj Charles III., krajem travnja ponovno je preuzeo javne dužnosti nakon što mu je u veljači dijagnosticiran karcinom.

