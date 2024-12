Princ Willam otkrio najčudniji dar koji je poklonio Kate Middleton: 'Nemam pojma zašto sam to kupio'

Princ William iznenadio je Kate Middleton nesvakidašnjim darom u početku njihove veze. U emisiji BBC Radio Five Live, princ od Walesa otkrio je: "Jednom sam svojoj supruzi poklonio dalekozor. Nikad mi to nije zaboravila." Uz osmijeh je dodao: "To je bilo rano, dok smo se još upoznavali." Priznajući da poklon nije bio najbolje primljen, William je iskreno rekao: "Nije prošlo baš najbolje. Iskreno, nemam pojma zašto sam joj kupio dalekozor, tada mi se činilo kao dobra ideja."



Par, oboje sada 42-godišnjaci, upoznao se 2001. godine na Sveučilištu St. Andrews u Škotskoj, gdje je njihova ljubav procvjetala. Deset godina kasnije, u travnju 2011., vjenčali su se u Westminsterskoj opatiji u Londonu. Iako dalekozor u početku nije oduševio buduću princezu od Walesa, moguće je da joj je sada zabavan, s obzirom na tradiciju kraljevske obitelji da razmjenjuje šaljive darove za Božić.

Princ Harry u svojim memoarima „Spare" iz 2023. godine spominje da je jednom od princeze Margaret dobio kemijsku olovku u obliku ribe. Prema navodima Mirror-a, Harry je svojoj pokojnoj baki, kraljici Elizabeti II., poklonios natpisom "Ain't life a b—h" (Nije li život ku—a). S druge strane, Middleton je navodno Harryju poklonila set za uzgoj djevojke(igračka koja se često prodaje u dućanima sa šaljivim poklonima. Dolazi u obliku žene ili muškarca i kada se stavi u vodu se poveća).

Ove godine, kraljevska obitelj je tradicionalno proslavila Božić na svom seoskom imanju Sandringham u Norfolku. William je prije blagdana najavio da će ugostiti 45 gostiju. Među uzvanicima su bilii kraljica Camilla, te Williamova i Kateina djeca - princ George (11), princeza Charlotte (9) i princ Louis (6). Međutim, princ Harry, njegova supruga Meghan Markle i njihova djeca - princ Archie (5) i princeza Lilibet (3) - navodno nisu bili pozvani.

