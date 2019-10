Prije Doma sportova Opća Opasnost stiže u Hard Place - ovoga puta oni će biti ispred pozornice!

Još nas samo nešto više od mjesec dana dijeli do velike zagrebačke koncertne promocije albuma “Karta do prošlosti” slavonskih rokera Opća Opasnost! Prije 16. studenog kada je najavljen ovaj dvoranski spektakl, rock vlak 16. listopada staje na stanici u Hard Placeu gdje ćemo otkriti tko je osvojio “Kartu do budućnosti”.

“Karta do budućnosti” natječaj je kojeg organiziraju Opća Opasnost, INA i Croatia Records, a pobjednika uz nastup u Domu sportova očekuje i objavljivanje službenog singla te ekskluzivan diskografski ugovor s Croatia Recordsom. Ovog tjedna završio je i drugi krug natječaja u kojemu je publika putem Inine Facebook platforme mogla glasovati za svoje favorite. Tri benda s najviše valjano prikupljenih glasova publike plasirala su se u finalnu večer koja će se 16. listopada održati u Hard Placeu gdje će stručna komisija proglasiti pobjednika.

Na finalnu večer natječaja, paralelno i svojevrsno zagrijavanje za veliki dvoranski spektakl, pozvani su svi! Ulaz je besplatan, a posjetitelji će prvi saznati tko će biti poseban gost koncerta u Domu sportova!

Svoje sviračko umijeće pred okupljenom publikom i stručnim žirijem (kojeg čine predstavnici Opće Opasnosti, Ine i Croatia Recordsa) uživo će predstaviti finalisti Kontraefekt, Divan i Magnar!

KONTRAEFEKT je rock bend osnovan u Donjim Andrijevcima 2015. godine. Od samog početka bend je posvećen autorskom radu, a uz autorske pjesme izvode i obrade domaćih pjesama na sebi svojstven način. Sve rade samostalno pa tako i kod prijavljene pjesme potpisuju sve od aranžmana i kompozicije preko teksta do glazbene produkcije pa čak i fotografiju, dizajn i video produkciju.

DIVAN je pop&rock bend nastao 2006. godine u Tuzli (BiH). Uz prirodnu ambiciju da njihova glazba dopre do većeg broja ljudi bend se može pohvaliti mnoštvom autorskih pjesama, sviračkim umijećem te brojnim, produkcijski i vizualno podržanim, klupskim nastupima. Kažu da njihovi “live” nastupi proizvode energiju da mogu napajati jedan stambeni blok, a to će publika moći provjeriti već iduće srijede u Hard Placeu.

MAGNAR je mladi zagrebački rock band osnovan 2018. godine. Pjesme pišu isključivo na hrvatskom jeziku, ali se ne fokusiraju na jedan žanr. Glazbu stvaraju na rock temeljima te ju grade kombinacijom različitih glazbenih utjecaja - od metala, preko funka, soula, rocka pa sve do jazza. Njihovim riječima: mladi su i svu energiju prenose u pjesme, a svojim radom žele produljiti vijek domaće rockglazbe.

"Jako smo sretni što smo zaprimili veliki broj prijava i drago nam je što su bendovi prepoznali ovaj natječaj kao priliku za svoju kartu do budućnosti. Veseli nas što u suradnji s Inom i Croatia Recordsom nekome možemo pružiti ovu priliku da krene sa startne pozicije koju mi nismo imali. Vjerujemo kako će ovo nekome pomoći i da će u skoroj budućnosti ostaviti trag na sceni.” - poručuje ekipa iz Opće Opasnosti, a tko će s njima podijeliti veliku pozornicu Doma sportova, saznat ćemo uskoro!

Cijena ulaznice za veliki koncert Opće Opasnosti, 16. studenog u Domu sportova, iznosi 80 kuna za parter i 100 kuna za tribine, dok će na dan koncerta, ako ih još bude, iznositi 100 kuna za parter te 120 kuna za tribine. Dostupne su online, kao i na svim prodajnim mjestima sustava entrio.hr te u klubu Hard Place, Rockmarku i Dirty Old Shopu.