Prije braka Mate Rimac i Katarina Lovrić bili su prijatelji 17 godina, a na svadbi su služili vegetarijanska jela

Mate Rimac (36) i Katarina Lovrić (33) upoznali su se prije dvadeset godina, a upoznao ih je u Livnu, kako je Katarina jednom ispričala, Matin bratić Ante. U svibnju 2021. godine nakon sedam godina veze i više od 17 godina poznanstva svoju su vezu okrunili brakom kod matičara. Tada su u Splitu u Vili Dalmaciji priredili intimno slavlje za tridesetak uzvanika, koje su počastili vegetarijanskim jelima.

- Neki će reći: “Zamisli, svadba bez janjetine i pršuta!”. No, mi smo imali izvrstan vegetarijanski jelovnik za koji se pobrinuo Ivica Bućan. Guštali smo uz domaću i stranu glazbu, a prvog plesa i bacanja buketa od crvenih ruža, za koji sam se odlučila još u osnovnoj školi popunjavajući leksikon, nije bilo. Bila je to mala fešta s nama dragim ljudima, u krugu najuže familije i uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Najteže nam je bilo to što smo sa zabavom morali završiti već u 22 sata – rekla je tada za Gloriju Katarina.

Dva mjeseca kasnije par je imao i crkveno vjenčanje u Livnu i tada su svadbeno slavlje održali na Livanjskom polju, u mjestu Ćaić, u okolici Livna. Tema vjenčanja je bila priroda i oko velike staklene dvorane u kojem se održalo slavlje bilo je postavljeno 150 bala sijena. Na dan vjenčanja od ranog su jutra stizali kamioni s opremom za uređenje dvorane i cateringom.

Za vjenčanje u Splitu Katarina je nosila haljinu s potpisom modnog dvojca iz eNVy rooma, a po novu vjenčanicu za svadbu u Livnu otišla je u Milano. Njihovo svibanjsko vjenčanje prošlo je bez tradicionalnih običaja poput bacanja buketa, a na meniju nije bilo i ni janjetine jer je Mate već godinama vegetarijanac. Na proslavu u Livnu mladenci su stigli u žutoj Neveri, a prema želji mladenke na vjenčanju im je pjevao Bajaga i Zabranjeno pušenje.

Poslije vjenčanja u Livnu pisalo se i kako je svoje goste počastio i mesom, točnije da je okrenuo vola od 800 kg. Poslije napisa kako se nakon svadbe gostilo volom Mate se oglasio u Facebook grupi "Veganska zajednica", a poruku koju je Mate ostavio tamo na svom Facebooku prenijeli su Prijatelji životinja. - Nije istina. Svadba je bila u subotu i bez mesa. Nedjeljno slavlje nema veze sa mnom i nije svadba. Oko tog bika sam se svađao s raznim ljudima, ali ne mogu ja drugima određivati što da rade - napisao je Rimac.

