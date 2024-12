Prijatelj princeze Diane ozbiljno opleo po Harryju: 'Priča besmislice o njoj, a jednu stvar William nikad ne bi učinio'

Top tema britanski medija definitivno je kraljevska obitelj, a nerijetko se dogodi da isplivaju detalji privatnog života njezinih članova. Ovih dana piše se o princu Harryju, a jedna čitateljica komentirala je njegovo pojavljivanje na Deal Book Summitu New York Timesa. - Harry je postao čisti Hollywood. Nekad je bio šarmantan i simpatičan, no postao je pametnjaković koji nikad ne prihvaća odgovornost za svoje postupke. Dosadan je i zamara - riječi su spomenute čitateljice, a on se pojavio na godišnjoj konferenciji tog lista na kojoj utjecajna imena govore o aktualnim i važnim temama iz svijeta biznisa, politike i kulture.

U razgovoru s kolumnistom Andrewom Rossom Sorkinom, princ Harry pričao je o životu u SAD-u - koji je prekrasan, svojem braku s Meghan Markle - koji je stabilan i očinstvu - u kojem uživa... Govorio je o svojem odnosu s medijima i, naravno, o majci Diani. Rekao je i kako vjeruje da bi pokojna princeza sigurno htjela da on i Meghan svoju djecu Archieja i Lilibet podižu u Americi. - Vjerujem da je ovo život koji bi moja mama voljela da imam. Da mogu raditi sa svojom djecom sve što sada mogu, a što bez sumnje ne bih mogao u Ujedinjenom Kraljevstvu. Zbog toga sam jako zahvalan - rekao je 40-godišnji Harry.

Komentatori iz britanskih medija pažljivo su analizirali njegove izjave i činjenicu da uopće nije spomenuo kraljevsku obitelj. - Nije to bio intervju. Jer, nije bilo potpitanja, nitko nije tražio pojašnjenja nekih izjava, proturječio mu. Imam dojam da je unaprijed rečeno da nema pitanja o kraljevskoj obitelji. - rekao je poznati kraljevski dopisnik i komentator Richard Kay u podcastu Palace Confidential, Daily Maila. Kay je inače bio prijatelj princeze Diane, autor je hvaljene knjige Diana, Untold Story, i jedan je od posljednjih ljudi koji je s njom razgovarao prije njezine tragične pogibije u Parizu.

FOTO Pogledajte kako izgleda zgrada Blanke Vlašić

Njegova kolegica Rebecca English dodala je: - Ne znam što to ne može raditi s djecom u Velikoj Britaniji, a može u SAD-u. Jedino što je kod nas puno manje sunca nego u Kaliforniji - istaknula je. - Diana bi mu sigurno bila podrška. No, meni se čini da je želio reći da bi ga ona podržala zato što je i sama imala problema s medijima, no smatram da nije baš tako. Ona je imala ambivalentan odnos prema medijima - rekao je Kay koji smatra da su prinčeve izjave "čista besmislica" - Žalila bi se kada su su objavljivali netočne informacije, tražila javne ispravke i isprike kao što svatko treba činiti u takvoj situaciji, poduzela je pravne korake protiv fotografa... No, nije istina da nije imala nikakav odnos s medijima. Diana se trudila upoznati mnoge novinare iz svih vrsta medija, od onih iz tabloida do ozbiljnih novinara. Dakle, nije istina kada Harry tvrdi da je u odnosima s medijima poput majke - istaknuo je.

Osim toga, Kay smatra i da je Harryjevo neprekidno spominjanje majke i pozivanje na njezino ime u svakoj prilici zasigurno frustrirajuće za princa Williama. - Kao da pokušava uzeti "više" Diane, kao da tu postoji neko natjecanje tko je više voli i tko više štiti njezino naslijeđe - kazao je Kay i dodao da je jasan prinčev prezir prema britanskim medijima i trud da sebe uvijek oslika kao žrtvu.

Između ostalog, kraljevski reporter dijeli sve raširenije mišljenje na Otoku da je princ Harry sve manje osoba kraljevskog porijekla, a sve više standardni celebrity. Njega je na takvo razmišljanje potaknulo Harryjevo gostovanje u emisiji "The Tonight Show", koju na NBC-ju vodi Jimmy Fallon. Bila je to emisija s temom Halloweena. Harry je prošao kroz "ukleti labirint". - Toliko se zabavljao da su morali neke njegove riječi cenzurirati. - objasnio je i dodao kako William nikad ne bi pristao na takav angažman - Harry trenutačno hoda po toj vrlo tankoj i problematičnoj liniji između celebrity stila i kraljevskog stila. Izgledao je vrlo ugledno za svojeg posjeta Lesotu, recimo. No, u Americi pokušava biti kraljevski zabavljač, šaljivac koji gostuje u razgovornim emisijama. Mislim da on još uvijek traži neku svoju ulogu - dodao je Dianin nekadašnji prijatelj.

FOTO Kate Middleton omiljena je članica kraljevske obitelji, ovo su njena najbolja izdanja

Još jedan ugledni kraljevski komentator, Richard Eden, rekao je u istom podcastu kako se "kraljevska obitelji ne bi trebala baviti lakom zabavom". - To ne završi dobro. Već smo vidjeli Harryja s Jamesom Cordenom, i bilo je pomalo jezivo. Vidjeli smo Meghan u Ellen DeGeneres Showu, što je bilo teško za gledati. Ako pogledamo u prošlost sjetit ćemo se kako je princ Edward organizirao šaljivo natjecanje u kojem su sudjelovali članovi obitelji i znamo da je to jako loše prošlo - objasnio je. I "glas naroda" na društvenim mrežama Harryjevo je gostovanje u "The Tonight Showu" ocijenio je lošim ocjenama.

"On je stvarno princ koji se pretvara u žapca, zar ne?", napisao je jedan korisnik X-a. Drugi je pak dodao: "Tako moćni padaju, od omiljenog princa do netalentiranog klauna u američkoj kasnovečernjoj emisiji koji moli Amerikance da ga vole". Prema posljednjim istraživanjima javnog mišljenja u Velikoj Britaniji - 30 posto stanovnika ima povoljno mišljenje o princu, a 23 posto o Meghan.

VIDEO Nekadašnja najpopularnija HRT-ova voditeljica imala je zloćudnu bolest. Promijenila je karijeru i ljubi Španjolca