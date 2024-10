Prepoznajete li je? Bila je zvijezda filmskog hita 80-ih, a onda je promijenila izgled nakon brojnih operacija

Glumicu Jennifer Grey publika najviše pamti po ulozi Baby u kultnom filmu 'Prljavi ples'. Jennifer i Patrick Swayze oduševili su publiku, a gotovo da ne postoji osoba koja barem jednom nije pogledala filmski hit s kraja 80-ih koji je bio nominiran za Grammy i Zlatni globus iako su najave bile suprotne.

Nakon uspjeha ''Prljavog plesa'' koji joj je donio svjetsku slavu, Jennifer je usporila karijeru i nije ostvarila zapaženiju ulogu, osim nekoliko gostujućih u televizijskim serijama, no to bi sve zasigurno bilo drukčije da glumica nije bila nesigurna u svoj izgled. Ubrzo su krenule estetske operacije koje su potpuno promijenile njezino lice. Prvu korekciju napravila je već 1989. godine, no promjena je bila toliko drastična da je ni prijatelji nisu prepoznali, a glumica je i sama priznala kako je to bila velika pogreška.

Glumica je na operaciju otišla na nagovor majke koja se bavila istim poslom i smatrala je da će joj biti puno lakše dobivati uloge ako će izgledati kao klasična ljepotica. – Razumijem da su bile pedesete. Razumijem da su se moji roditelji prilagodili. Shvatila sam da moraš promijeniti ime i da moraš učiniti određene stvari, i to je jednostavno normalno, zar ne? Ne možeš biti gay. Ne možeš biti Židov. Znaš, ne možeš izgledati kao Židov. Samo se pokušavaš uklopiti u ono što grupa misli – prokomentirala je glumica stavove svojih roditelja u svojim memoarima koji nose naziv ''Out of the Corner''.

U mladosti se Jennifer često družila s umjetnikom Andyjem Warholom, koji ju je jednom prilikom pitao zašto i ona nije operirala nos kao njezin otac, što ju je jako povrijedilo.

– Rekao je nešto kao: "I, znaš, pogledao bih Jennifer. Pitao bih se, znaš, zašto je ona... Hm, njezin tata je operirao nos. Zašto se ne bi pobrinuo da i ona operira svoj." Ili tako nešto. Kamo god bih otišla, rekla bih: "Čekajte. Oprostite. Ja sam osoba s drugim osobinama i drugim nevjerojatnim karakteristikama. Zašto su svi tako zapeli za moj nos?" – prisjetila se.

– Samo želim osjetiti tko sam sada. Ali da kada pitaš druge ljude tko si i tražiš od ljudi da te vole pa uzimaš njihovo mišljenje kao definiciju svoje vrijednosti, mislim da je to sklizak teren – priznaje.

Inače, na prvi zahvat Jennifer je otišla 1989. godine, a promjena je bila toliko drastična da je ni prijatelji nisu prepoznali. – Otišla sam u operacijsku salu kao zvijezda, a izašla kao anonimka! Bila je to operacija nosa iz pakla! Uvijek ću biti ona glumica koja je nekada bila poznata, a koju danas nitko ne prepoznaje zbog zahvata na nosu – ispričala je Jennifer. Dodajmo da je u memoarima opisala i mnoštvo neugodnih situacija koje su joj se dogodile u svakodnevnom životu, gdje su obožavatelji filma tvrdili da to nije ona.

Iako su mnogi to zaboravili, Grey je kratko bila zaručena za glumca Johnnyja Deppa. Johnny i Jennifer bili su u vezi devet mjeseci te su se zaručili samo dva tjedna nakon prvog susreta, a kupili su i mačku koju su zvali svojom “bebom za vježbu”. Glumica je napisala da je bila užasno zaljubljena u Deppa, kako je njime bila potpuno opčinjena. Grey je u to vrijeme već bila zvijezda jer je dvije godine ranije snimila hit film u kojem je glumila s Patrickom Swayzeom, dok se Johnny tek počeo probijati u Hollywoodu. On je zbog toga često bio odsutan i rijetko su se viđali uživo, a glumica je kazala da je brzo postao ljubomoran i paranoičan.

”Johnny je svaki tjedan putovao iz Vancouvera i natrag, a počeo je gotovo svakodnevno upadati u nevolje. Tukao se u barovima, natezao s policijom”, napisala je Grey dodajući: “Počeo je propuštati letove za Los Angeles gdje smo zajedno živjeli jer ih je prespavao. Kada bi došao kući, bio je ludo ljubomoran i paranoičan zbog toga što sam ja radila kad njega nije bilo doma. To sam pripisivala činjenici da je bio u lošem stanju jer nije mogao tek tako napustiti snimanje serije ‘21 Jump Street’ u kojoj je tada glumio.”

Raskinula je zaruke s njim samo nekoliko dana prije 29. rođendana. On je, naime, tada otišao na jedan sastanak i nije se vratio te se nije javljao.

