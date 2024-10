FOTO 'Moj muž i sin ulovili su soma od 94 kilograma i 238 centimetara: Nevjerojatna fotografija dijeli se mrežama

Influencerica i prošlogodišnja kandidatkinja kulinarskog showa MasterChef, Meri Goldašić na društvenoj mreži Instagram često dijeli zanimljiv sadržaj. Sada je podijelila zanimljivu anegdotu. Naime, njezin suprug Jure je ulovio, kako se ona pohvalila soma - ni više ni manje nego teškog 94 kilograma, a dužine 238 centimetara. - A sa mnom nema nijednu ovakvu fotografiju - našalila se te dodala: - Meni je žao ribe, iako su je vratili - napisala je uz fotografiju kako Jure leži pored ove grdosije.

Podsjetimo, Meri je u travnju dala intervju za Večernji list te opisala devet čarobnih dana koje je sa suprugom Jurom te sinovima Aleksandrom i Riom provela na istočnoafričkom otoku Zanzibaru. – Povod za naša putovanja najčešće ne postoji. Kad odlučimo negdje otputovati, to je uvijek avanturistički, s namjerom da upoznamo destinaciju, ljude, kulturu i običaje. Najčešće i ne istražujemo previše, upravo zato što uživamo u iznenađenjima koja će nam ta destinacija pružiti. Upravo je zato Zanzibar ostavio snažne dojmove na nas. Djecu uvijek vodimo na putovanja, osim u rijetkim trenucima kad procijenimo da je vrijeme da uzmemo par dana za sebe i malo održimo romansu, tad pobjegnemo negdje sami, na vikend-odmor. Naši dječaci su tako naviknuti na dinamiku putovanja, pa nam gotovo sve prolazi glatko. Dapače, u trenucima kad smo suprug i ja umorni, pa odlučimo uzeti dan bez izleta i istraživanja, da se malo izležavamo na plaži, dečkima vrlo brzo postane dosadno. Zato nam je, složit će se svi roditelji, nakon obiteljskog odmora potreban još jedan odmor – kaže Meri.

Simpatična Šibenčanka otkrila nam je koliko su dugo ona i suprug Jure planirali ovo nezaboravno putovanje sa sinovima Aleksandrom i Riom. – Putovanja rijetko planiramo zbog prirode posla kojim se bavimo. Suprug se bavi ugradnjom solarnih panela, pa nikad ne znamo kakav će nam raspored biti nekoliko mjeseci unaprijed. Zato ga ja obično dovodim pred gotov čin, kao što sam mu i ovaj put u utorak ujutro rekla da u petak letimo u Zanzibar i da se brzo snađe. On je čovjek koji voli svoj posao i predan mu je sto posto pa mi nema druge opcije nego ga šokirati. Tako nam uvijek ispadne najbolje – iskreno nam priča Meri koja na društvenoj mreži Instagram broji skoro sto tisuća obožavatelja.

A zašto baš Zanzibar, objasnila nam je u nastavku. – Tanzanija je, uz Japan, dijelila prvo mjesto na listi zemalja koje želim posjetiti. Kad pomislim na putovanje i destinacije koje želim upoznati, to su uvijek mjesta sa suprotnim načinom života, kulturom i običajima od ovih na koje smo naviknuli. Na putovanju želim posve drukčiju svakodnevicu, nova iskustva i učenja. Naravno, na mojoj "bucket listi" putovanja nalazi se još afričkih zemalja, no Tanzanija je bila idealan spoj, s obzirom na to da smo odsjeli na otoku, Zanzibaru, a posjetili i kopneni dio Tanzanije, nacionalni park Mikumi. Zanzibar, u Tanzaniji, jedan je veliki izlazak iz komfor-zone u svakom pogledu, pogotovo ako putujete na budžetu i odsjedate u hotelima koji nisu luksuzni. Čula sam podijeljena iskustva o Zanzibaru, no htjela sam sama izgraditi svoje mišljenje i donijeti vlastiti zaključak – kaže jedna od omiljenih natjecateljica prošlogodišnje sezone "MasterChefa" te dodaje:

– Zanzibar mi je bio primamljiv u prvom redu zbog safarija. U Mikumi, nacionalni park, krećemo sa Zanzibara, u ranim jutarnjim satima, avionom do "Mainlanda", kako lokalci kažu, odnosno na kopno, u Tanzaniju. Avion je bio malen, samo 12 putnika je stalo, a pilot upravlja njim direktno ispred nas, nema odvojenu kabinu. Let traje 90 minuta i divimo se tom zelenilu i savani. Slijećemo na pistu koja nema asfalt, začuđujuće glatko, te se odmah, samo 30 metara od parkiranog aviona prebacujemo u džip u kojem se vozimo pet sati, kroz krivudave i grbave ceste savane. Vjetrić ti olakšava vrućine, gledaš životinje poput lavova, geparda, žirafa, slonova, zebri, majmuna u njihovu prirodnom staništu, a pritom ih ne ometaš, već u tišini zastaneš neposredno pored njih i diviš se njihovoj ljepoti. To je zaista prizor koji te ostavlja bez daha, vrijedan svakog centa. Doživljaj iz savane ne može se usporediti s prizorima koje ćeš vidjeti u zoološkom vrtu, gdje životinje nisu slobodne – opisala je Meri.

