Usmrtio joj kćer, a ona poručila: 'Ne želim mu zlo. Na adresu mi je stiglo jedno pismo...'

Majka 16-godišnjakinje koja je još na ljeto 2022. poginula u sudaru motocikla s automobilom pokazala je svoje veliko srce nakon što je održano ispitivanje u tužiteljstvu te nakon čega će krenuti suđenje Ivanu M. (31) za izazivanje nesreće iz nehaja. Naime, emotivna majka potvrdila je kako neće tužiti vozača koji joj je usmrtio kćer.

Srednjoškolka je, podsjetimo, poginula u noći 14. kolovoza pretprošle godine, oko 23.30 sati, nakon što se motociklom zabila u Golf kojeg je krenula pretjecati, a koji je krenuo skretati ulijevo. On te večeri nije konzumirao alkohol, prenosi Jutarnji list, a ispričao je na saslušanju kako je sa suprugom te večeri bio na druženju.

- Na kraju sam se našao s majkom oštećene i pričali smo o preminuloj djevojci i cijeloj toj situaciji zbog koje mi je jako žao. Majka je rekla da me neće tužiti, a ja sam na kraju izrazio želju razgovarati s obitelji ako budu htjeli - ispričao je vozač Ivan M. Majka je pak objasnila kako joj je na kućnu adresu dva mjeseca nakon tragedije stiglo pismo sućuti potpisano s Obitelj M.

- Ne znam je li to poslao okrivljeni Ivan ili u njegovo ime cijela obitelj. Na rođendan moje kćeri 8. prosinca 2022. osobno sam kontaktirala Ivana i izrazila želju da se nađemo. On je to prihvatio i našli smo se 31. prosinca 2022. u Zagrebu. Ja sam jedina od obitelji smogla snage naći se s njim. Osobno mi je izrazio sućut. Iskreno, nisam zainteresirana za njegov kazneni progon jer mu ne želim zlo. Također, ne želim postavljati nikakav zahtjev za naknadu štete jer meni moje dijete ništa vratiti neće - objasnila je.

