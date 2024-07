Preminuo poznati komičar Bob Newhart: Njegove serije bile su hitovi 70-ih i 80-ih

Bob Newhart, svjetski poznati komičar preminuo je ovog četvrtka u Los Angelesu u 94. godini života. Vijest o njegovoj smrti potvrdio je njegov publicist Jerry Digney, navodeći kako je preminuo nakon niza bolesti.

Inače, Newhart se proslavio TV emisijama ''The Bob Newhart Show'' i ''Newhart'' koje su bile iznimno popularne 70-ih i 80-ih, a mlađoj publici poznat je kao Papa Elf u božićnom klasiku Elf koji je bio snimljen 2003. Nedavno se pojavio i u tri epizode Young Sheldona.

Newhart je bio tri puta nominiran za Emmyja u kategoriji glumca u komediji tri godine zaredom, od 1985. do 1987. Njegova prva pobjeda na Emmyju, navodi Variety, stigla je 2013. kada je glumio kao gost u seriji Teorija velikog praska.

Newhart je bio iznimno popularan zbog novog stila komedije kojeg je uveo u televiziju, a koja se temeljila na promatranju i psihologiji. Njegov rad otvorio je vrata kasnije otkačenijim komičarima poput Stevea Martina. Uz to objavljivao je i albume, a njegov debitantski album ''The Button-Down Mind of Bob Newhart'' bio je prvi komičarski koji je ikada dospio na vrh Billboardove ljestvice.

