Preminuo pjevač legendarnog benda iz 60-ih, znamo ih po brojnim hitovima

Abdul “Duke” Fakir, posljednji preživjeli izvorni član grupe Four Tops, jedne od najpoznatijih grupa s etikete Motown, preminuo je u ponedjeljak u svom domu u Detroitu. Imao je 88 godina.

Fakir je umro od zatajenja srca, okružen obitelji i prijateljima.

- Srca su nam teška dok žalimo za gubitkom pionira, ikone i glazbene legende koji je svojom 70-godišnjom glazbenom karijerom dotaknuo živote mnogih, stoji u objavi obitelji.

Fakir, koji je s prijateljima osnovao Four Tops 1953. godine, borio se s rakom mjehura i povukao se s turneje krajem prošle godine.

The Four Tops bili su među najpopularnijim i najtrajnijim izvođačima Motowna, a vrhunac su dosegli 1960-ih. Između 1964. i 1967. imali su 11 Top 20 hitova i dva broja 1: "I Can’t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch)" i klasik "Reach Out I’ll Be There".

Mnoge od najvećih zvijezda Motowna, od Supremesa do Stevieja Wondera, odrasle su u tvrtki sa sjedištem u Detroitu koju je osnovao Berry Gordy kasnih 1950-ih. Ali Fakir, pjevač Levi Stubbs, Renaldo “Obie” Benson i Lawrence Payton nastupali su 10 godina, kada ih je Gordy potpisao 1963. i već su imali svestran vokalni stil koji im je omogućio izvođenje bilo čega, od country pjesama do pop standarda poput "Paper Doll".

Nazvali su se Four Aims kad su počeli, ali su se ubrzo preimenovali u Four Tops kako bi izbjegli zabunu s kvartetom Ames Brothers.

The Four Tops su snimali za nekoliko izdavačkih kuća, uključujući slavni Chess Records u Chicagu, s malim komercijalnim uspjehom. Ali Gordy i Mickey Stevenson uparili su ih s autorsko-produkcijskim timom Eddieja Hollanda, Lamonta Doziera i Briana Hollanda, koji su im napisali nekoliko hitova.

Nakon što su Holland-Dozier-Holland napustili Motown 1967., Four Tops su imali sporadičniji uspjeh. Posljednji put u Top 20 dospjeli su početkom 1980-ih, sa sentimentalnom baladom "When She Was My Girl".

