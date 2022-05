Preminuo osnivač sastava Depeche Mode, tužnu vijest potvrdili kolege: 'Šokirani smo i beskrajno tužni'

Andrew Fletcher, klavijaturist i jedan od osnivača britanskog sastava Depeche Mode, preminuo je u 60. godini života. Tužnu vijest otkrili su članovi benda u priopćenju koje su objavili na društvenim mrežama.

"Šokirani smo i beskrajno tužni zbog prerane smrti našeg dragog prijatelja, člana obitelji i kolege iz benda Andyja 'Fletcha' Fletchera. Fletch je imao zlatno srce i uvijek je bio tu kada je nekome bila potrebna podrška, razgovor ili smijeh. Srcem smo uz njegovu obitelj i molimo vas da ih zadržite u svojim mislima i poštujete njihovu privatnost u ovom teškom trenutku", poručili su iz benda na Twitteru.

Ispod objave odmah su se počeli nizati izrazi sućuti tužnih obožavatelja.

Fletcher, koji je u javnosti bio poznat po svom nadimku 'Fletch', rođen je 1961. u Nottinghamu, a kasnije se preselio u Basildon gdje je krajem 1970-ih osnovao bend Composition Of Sound zajedno s Martinom Goreom i Vinceom Clarkeom. Regrutacijom pjevača Davea Gahana promijenili su ime u Depeche Mode, a bend je nastavio uživati ​​u hitovima s top lista uključujući New Life i Just Can't Get Enough.

Foto: profimedia

Odlaskom Clarkea, koji je oformio Yazoo, a zatim Erasure, Gore je postao glavni tekstopisac, a bend je uživao veliki međunarodni uspjeh u kasnim 80-im i ranim 90-ima s pjesmama kao što su Personal Jesus, Enjoy The Silence i I feel You. Bend je ušao u Rock and Roll Hall of Fame 2020. godine.

