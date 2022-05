Blanka Vlašić iznenadila obožavatelje fotografijama s vjenčanja: 'Udala sam se i čekam bebu'

Naša proslavljena atletičarka Blanka Vlašić (38) udala se za belgijskog novinara Rubena Van Guchta (35). Sretnu vijest potvrdila je na svom Instagramu na kojem je objavila i nekoliko fotografija sa slavlja, ali i otkrila da je trenutno u drugom stanju.

"Rekli smo da. Rekli smo da u predivnom Splitu. Rekli smo da zajedničkom životu u Hrvatskoj i Belgiji. Da stvaranju obitelji Van Gucht-Vlašić u budućnosti...Da, najvećem daru koji smo do sada dobili u životu: našem dječaku koji će se roditi do kraja godine i koji nam znači cijeli svijet", napisala je Blanka i oduševila svoje pratitelje koji su joj čestitali odmah u komentarima.

Inače, Blanka svoj privatni život oduvijek drži podalje od medija se za njezinu vezu s Rubenom nije znalo do sada. O njihovoj ljubavi počelo se šuškati u travnju nakon što je belgijski novinar počeo učestalo objavljivati fotografije iz Hrvatske, no on je tada demantirao da su u vezi.

- I ja sam čuo te glasine. Ali između nas se zapravo ništa ne događa. Jednom sam otišao kod Blanke na snimanje De Kleedkamera, što je bilo prije otprilike tri godine. Tada je nastala ideja za moj novi projekt, inspirirala me okolina. I da, poslije sam je opet kontaktirao u tom pogledu. I sada smo u kontaktu, a ponekad je posjetim kad sam tamo. Ali prijateljski je - kazao je Ruben medijima.

Inače, Van Gucht radi kao sportski novinar i voditelj na belgijskoj televiziji VRT. Uz ti često komentira nogometne utakmice, ali i biciklistička natjecanja. Strastveni je maratonac i biciklist, a osim što odlično 'biciklira' televizijskim vodama, Ruben je izdao i nekoliko knjiga sportske tematike, a radi i na radiju. Zvijezda je i na Instagramu gdje ga prati više od 37 tisuća ljudi.

Za razliku od Blanke kojoj je ovo prvi brak, Ruben iza sebe ima već jedan razvod. S Laurence Van Tongerloo razveo se u listopadu 2021. nakon devet godina veze i sedam godina braka. Njihovom razlazu kumovala je, kako je Belgijac otkrio, prevelika posvećenost poslu. Na vjenčanje s našom atletičarkom pozvao je navodno samo jednu osobu - svog vjenčanog kuma Paula De Geytera koji mu je ujedno i menadžer.

