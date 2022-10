Preminuo omiljeni Hagrid iz Harryja Pottera! Glumac Robbie Coltrane otišao u 73. godini

Omiljeni glumac Robbie Coltrane, koji je utjelovio Rubeusa Hagrida, lika iz osam filmova o Harryju Potteru, preminuo je u 73. godini, potvrdio je njegova agentica i zamolila da se obitelj i prijatelji ne uznemiravaju u ovim teškim trenucima, piše Daily Mail.

Belinda Wright, njegova agentica, rekla je da je 72-godišnja zvijezda umrla u petak.

- Molim vas da poštujete privatnost Robbiejeve obitelji u ovom teškom trenutku. Moj klijent i prijatelj Robbie Coltrane preminuo je u petak 14. listopada. Robbie je bio jedinstveni talent, nositelj nagrade Guinnessove knjige rekorda za osvajanje tri uzastopne nagrade Bafta za najboljeg glumca za njegov portret Fitza u seriji "Cracker" 1994., 1995. i 1996. sa Sir Michaelom Gambonom - kazala je agentica u izjavi i nastavila:

- Vjerojatno će ga desetljećima najviše pamtiti kao Hagrida u osam filmova o Harryju Potteru, uloga koja je donijela radost djeci i odraslima diljem svijeta, potičući lavinu pisama obožavatelja svaki tjedan već više od 20 godina. Obožavatelji filmova Jamesa Bonda također ga vole zbog njegove uloge u "Zlatnom oku" (1995.) i "Svijet nije dovoljan" (1999). Osobno ću ga pamtiti kao trajno odanog klijenta. Osim što je bio divan glumac, bio je inteligentan, briljantno duhovit i nakon ovih 40 godina ponosa što sam bila njegova agentica, nedostajat će mi. Iza njega su ostali njegova sestra Annie Rae, njegova djeca Spencer i Alice te njihova majka Rhona Gemmell. Željeli bi zahvaliti medicinskom osoblju Kraljevske bolnice Forth Valley u Larbertu (op.a. Škotska) na njihovoj brizi i diplomaciji - zaključila je.

Škotski glumac svoju je karijeru započeo u kazalištu, a zapažene filmske uloge ostvario je i u Velikoj Britaniji i u Hollywoodu.

Rođen je 30. ožujka 1950. godine u Glasgowu u Škotskoj gdje je završio umjetničku srednju školu, a umjetnost je i studirao, na fakultetu u Ediburghu. Kada se nije uspio probiti kao likovni umjetnik, Coltrane se u Edinburghu počeo baviti stand-up komedijom. Glumio je potom u televizijskim serijama "Flash Gordon", "Crna guja" i "Keep It in the Family". No, na scenu se probio ulogom Fitza za koje je dobio tri Bafta nagrade.

Glumac je napisao i autobiografiju "Coltrane u Cadillacu" te 1993. glumio u istoimenoj seriji, u kojoj se u Cadillacu vozio po Sjedinjenim Američkim Državama - od Los Angelesa do New Yorka.

