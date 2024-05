Preminuo je poznati glazbenik (58): Čuvao je prijateljevu kuću i danima nitko nije znao da je mrtav

Preminuo je bivši basist benda Train Charlie Colin. Charlie je imao samo 58 godina. Poskliznuo se i pao dok se tuširao u kući prijatelja u Briselu koju je čuvao. Vijest o smrti potvrdila je njegova neutješna majka. Nije odmah bilo poznato kada se ova nesreća dogodila, jer je Colinovo tijelo bilo otkriveno tek kada se njegov prijatelj vratio doma prije pet dana. Charliejeva majka nije mogla suspregnuti suze dok je pričala o svom sinu koji je bio jedan od osnivača pop-rock grupe Train. Rekla je da se preselio u Belgiju kako bi tamo podučavao glazbu na jednom konzervatoriju.

Foto: Profimedia

Glazbenik je snimao i glazbu za jedan film. On i njegova majka bili su jako povezani, jer je posljednja objava koju je objavio na Instagramu bila posvećena upravo njoj.

- Moja mama, prava umjetnica i najljupkija i najinteligentnija žena - napisao je uz fotografiju iz djetinjstva. Iako je odrastao u Kaliforniji, zaljubio se u Brisel, te je često objavljivao slike iz tog grada te je pisao kako mu je omiljen.

Fanovi ne mogu vjerovati da je glazbenik preminuo i na njegovom se službenom profilu opraštaju od basista.

- Šaljem molitve tvojoj obitelji i prijateljima - jedan je od takvih komentara.

Bend Train najpoznatiji je po hitovima kao što su “Drops of Jupiter (Tell Me),” “Calling All Angels” i “Hey, Soul Sister”. Postali su popularni početkom 2000-tih. Osvojili su dva Grammyja, a Colin je bend napustio u jeku slave jer se borio s ovisnošću.

