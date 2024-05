Danijela iz 'Braka na prvu' imala je više od 100 kg, otkrila je kako je tada izgledala: Bilo mi je odvratno

Danijela iz 'Braka na prvu' u emisiji je govorila o svojoj borbi s kilogramima. O tome je razgovarala s Alanom, a na Instagramu je u siječnju potanko objasnila kako se od tinejdžerskih dana borila s viškom kilograma.

- 'Lako njoj, ona je trenerica'. To sam i ja mislila. Pa sam za trenericu završila. Opet nisam smršavila, započela je Danijela Pupovac svoju objavu iz siječnja.

- Kao trenerica sam se udebljala sve do 102,5kg. Nije stvar u znanju o treningu. Nije stvar u 'lako njoj'. Saznala sam da stvar u promjeni i postajanju. Postajanju osoba koja to može i kojoj je lako. Gledaš li me sad i misliš da sam oduvijek ovakva i mogu? Postala sam ova koja može. Bilo mi je odvratno prije promjene. Namučila sam se silno, izgubila sam se bezbroj puta, debljala se i mršavjela, kretala i odustajala, bilo je us*ano, mučno, prebolno, odvratno.Takav je to put - dodala je Danijela.

Kandidatkinja showa 'Brak na prvu' podijelila je i neke fotografije iz svoje mladosti uz koje je dodala opise.

- Srednja škola, slušao se rock i gangsta rap. Iznutra sam se osjećala mršavo, mrzila sam što izvana izgledam ovako - opis je koji stoji uz prvu fotografiju. Naglasila je i da je voljela modu, no nije mogla pronaći ništa moderno u svojoj veličini.

Podsjetimo, tijekom razgovora s Alanom, svojim partnerom iz 'Braka na prvu' progovorila je o svojoj borbi s kilogramima. Alan ju je više puta u showu napao zbog izgleda.

- Zašto to radiš? Ti si u fitness programu i tome svemu, zašto imaš toliko celulita da ne stane u šleper s prikolicom. Zašto? Ne razumijem. Kako se možeš tako razgovarati i zašto me blatiš tu na televiziji? Zbog čega?! Ako si ljuta, odi van iz eksperimenta. Nemoj biti takva! Nemoj biti pokvarena! Jako si pokvarena! - rekao joj je tijekom jedne svađe.

