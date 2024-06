Preminuo je Donald Sutherland, jedan od najpoznatijih glumaca svih vremena: 'Nikada se nije plašio uloge'

U 89. godini preminuo je jedna od najpoznatijih glumaca svih vremena Donald Sutherland. Glumca pamtimo po ulogama u filmovima 'Igre gladi', 'Zlato za odvažne', 'M*A*S*H' i brojnim drugima, a u 60 godina karijere imao je više od 200 glumačkih ostvarenja. Tužne vijesti je potvrdio njegov sin, također glumac i glazbenik Kiefer Sutherland na društvenim mrežama. "Teška vam srca pišem da je moj otac Donald Sutherland preminuo. Smatram da je bio jedan od najvažnijih glumaca u povijesti filma. Nikada se nije plašio uloge, dobre, loše ili ružne. Volio je ono što je radio i radio je ono što je volio i mislim da nitko ne može tražiti više od toga. Dobro proživljen život", napisao je Kiefer uz njihovu fotografiju. Glumac nas je napustio nakon borbe s bolešću.

Za Donalda je svijet čuo nakon uloge kirurga Hawkeyea Piercea u filmu 'M*A*S*H' iz 1970. godine. Glumac je rođen u New Brunswicku u Kanadi, a karijeru je u rodnoj zemlji započeo kao radijski reporter da bi se 1957. godine preselio se u London te upisao studij na Londonskoj akademiji glazbe i dramske umjetnosti, a potom je započeo proboj na britansku televiziju i film manjim ulogama. Vrata slave otvorio mu je ratni akcioni film "Dvanaest žigosanih" s tematikom Drugog svjetskog rata. Nakon toga, 1970. godine, glavni je glumac u trileru Klute zajedno s Jane Fondom, s kojom je 1972. producent antiratnog filma F.T.A. 1970-ih glumi niz glavnih uloga, kao u psihološkom hororu "Ne okreći se", ratnom trileru "The Eagle Has Landed", naslovnu ulogu u biografskom filmu "Il Casanova di Federico Fellini", ili u znanstveno-fantastičnom filmu "Invazija tjelokradica".

Uspjeh postiže i epskim filmom "Novecento" Bernarda Bertoluccija, kao i dramom "Obični ljudi". Tijekom 1980-ih i 1990-ih, neke od najpoznatijih Sutherlandovih uloga su u južnoafričkoj drami "A Dry White Season", u akcijskom filmu "Backdraft" i u drami "Six Degrees of Separation".

Tijekom karijere osvojio je dva Zlatna globusa za najboljeg sporednog glumca - u filmovima "Citizen X" i "Path to War". Također, 2017. godine je počasnog Oscara.

Dodajmo i da je je glumac imao četvoricu sinova i jednu kćer.

