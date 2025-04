Preminuo glumac (44), tužnu vijest potvrdio prijatelj: To me je stvarno pogodilo i potpuno izbacilo iz takta

Bodybuilder i zvijezda Netflixa navodno je preminuo tijekom trčanja na traci. Vijest o njegovoj smrti objavljena je početkom ovog. Vittorio Pirbazari (44), koji se pojavio u serijama poput "Psi Berlina", navodno se srušio i umro u teretani. Da je Vito preminuo potvrdio je glumac i redatelj Said Ibrahim na Instagramu jučer, rekavši svojim pratiteljima da je Vittorio preminuo u ponedjeljak.

Said je odao počast Vittoriju, s kojim se upoznao prije dvije godine tijekom snimanja filma. Započeo je riječima: "Ne znam kako započeti ovaj video." Nastavio je govoreći da iako je Vito imao "puno mišića" i izgledao "opasno", imao je "meko srce". Rekao je obožavateljima: "Vito je imao meko srce poput desetogodišnjaka, kunem vam se."

Kasnije je podijelio: "Primio sam tužnu vijest da je jučer preminuo i to me je stvarno pogodilo i potpuno izbacilo iz takta. Želim obitelji puno snage. Želim njegovim prijateljima puno snage." Said je dodao da je "jednostavno zapanjen" u svojoj video poruci obožavateljima. Kasnije je komentirao da je fitness zvijezda i glumac umro od srčanog udara dok je bio na traci za trčanje, iako to još nije potvrdila njemačka policija.

