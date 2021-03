Pratitelji ogorčeni: Kćeri je kupila torbu za 95.000 kn, a suradniku ne želi platiti operaciju koja bi mu spasila život

Influencerica, poduzetnica i reality zvijezda Kylie Jenner našla se u srcu skandala jer je tražila fanove da uplate donacije za njezinog suradnika i make up artista Samuela Raudu. Naime, Samuel je teško ozlijeđen u nesreći, te je zbog toga morao na tešku operaciju mozga, a kako u Americi ne postoji univerzalno zdravstveno osiguranje, troškovi operacije su veliki, a oporavak će trajati dugo zbog čega Samuel neće moći raditi.

- Svi koji poznaju Samulea mogu reći da je on divna i draga osoba. Ima veliko srce i nikada ne oklijeva pomoći nekome kome je to potrebno. Kada netko ima loš dan, zna kako toj osobi popraviti raspoloženje - piše na stranici za donacije koju je prokrenula njegova obitelj, te dodaju: - U ovom trenutku on treba našu pomoć više nego ikad.

Poveznicu na stranicu za donaciju Samuleove obitelji podijelila je i Kylie Jenner(23), te je zamolila svojih 222 milijuna pratitelja da doniraju. Uz objavu je priložila i crno-bijelu sliku svog prijatelja te poruku da se pratitelji pomole za njega i doniraju.

Mnogim njezinim obožavateljima, ali i kritičarima nije se vidio ovaj njezin potez. Odmah su izrazili svoje nezadovoljstvo na društvenim mrežama kazavši kako Jenner, koja je dva puta krasila naslovnicu časopisa Forbes kao najmlađa milijarderka bez problema može platiti operaciju svog prijatelja, ali i suradnika, te mu pomoći i s troškovima oporavka, pošto je 60.000 dolara koju njegova obitelj pokušava skupiti za nju zapravo sitniš.

Jenner je nedavno kćeri kupila torbu za 15.000 dolara(95.000 kn), pa njezini pratitelji misle da nije pošteno da traži novac od obožavatelja koji žive od plaće do plaće ili uopće nemaju posla zbog situacije s koronavirusom.

Mnogima je isto tako upalo u oko da je Kylie do sada uplatila samo 5000 dolara.

